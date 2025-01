Afrique: Le continent en 2025 - Des événements qui feront date (Partie I)

Les regards sont désormais rivés sur 2025 et son lot d'événements politiques, sportifs, sociaux, économiques ... Elections, présidence de l'Union africaine, Coupe d'Afrique des nations (CAN), cinquantenaire de la Marche verte, séparation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et de l'Alliance des Etats du Sahel, premier sommet du G20 en Afrique, marqueront cette année.

L' élection du prochain président de la Commission de l'UA

Qui succédera à Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine (UA)? La réponse sera connue en février en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra les 17 et 18 février à Addis-Abeba, en Éthiopie. Une seule certitude, dans le cadre de la rotation au profit des cinq régions du continent, il sera de l'Afrique de l'Est et sa vice-présidente de l'Afrique du Nord. Quatre pays ont présenté leur candidat. Il s'agit du Kényan Raila Odinga (79 ans), du Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf (58 ans), du Mauricien Anil Gayan (76 ans) et du Malgache Richard Randriamandrato (65 ans). Deux candidats partent favoris: Raila Odinga du Kenya, vétéran de l'opposition, et Mahamoud Ali Youssouf, le chef de la diplomatie djiboutienne depuis 2005. L'élection du président de la Commission de l'UA se fait par vote secret à la majorité des deux tiers des États membres ayant droit de vote. Le candidat élu aura un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois.

CAN 2025 au Maroc

Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 se déroulera au Maroc, la phase finale de la 35e édition de la CAN. Le tirage au sort aura lieu le 27 janvier prochain à Rabat, au Maroc, afin de répartir dans les différentes poules les vingt-quatre équipes qualifiées. Au-delà de sa dimension sportive, cet événement revêt aussi une importance géopolitique et stratégique considérable pour le Maroc. Ce sera l'occasion pour le royaume de mieux préparer un événement sportif plus grandiose encore, la Coupe du monde qu'il coorganisera avec l'Espagne et le Portugal en 2030. Le royaume chérifien est doté des meilleures infrastructures sportives, de transport et hôtelières du continent. Cette manifestation footballistique, l'une des plus médiatisées du monde, aura des impacts économiques significatifs avec des milliers de visiteurs attendus et une couverture médiatique qui va braquer les projecteurs sur le Maroc, devenu en 2024 la première destination touristique du continent africain.