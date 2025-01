Algérie: Ligue des champions (4e journée) - Opération 'rachat' pour le CRB et le MCA

Alger — Le CR Belouizdad et le MC Alger, les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, aborderont la 4e journée de cette prestigieuse compétition, avec la ferme intention de redresser la situation, contre respectivement les Egyptiens d'Al-Ahly SC à Alger, et les Soudanais d'Al-Hilal à Nouakchott.

Le CRB (3e- 3 pts), sera le premier à entrer en scène vendredi soir (20h00) au stade 5 juillet d'Alger, pour le compte du groupe C, en accueillant l'ogre égyptien, Al-Aly du Caire (tenant du titre) devant lequel il a été sévèrement battu (6-1), le 22 décembre dernier, lors de la 3e journée de la phase des poules.

Les hommes d'Abdelkader Amrani qui ont retrouvé leur verve en championnat d'Algérie en remportant leur cinquième matchs de suite (série en cours), seront dos au mur face aux camarades d'Abu Ali, auteur d'un triplé au match du Caire.

Le vice-champion d'Algérie est fermement décidé à prendre sa revanche et se relancer dans la course à la qualification aux quarts de finale, comptant aussi sur le soutien de ses fans attendus nombreux vendredi au stade ol ympique.

Ayant récupéré leur fer de lance, Islam Slimani et le gardien Zeghba, mis sur la touche par le staff technique face à l'O. Akbou (1-0), les "Rouge et Blanc", n'ont plus droit à l'erreur, et la victoire est plus qu'indispensable pour garder toutes leurs chances de qualification, et éviter une précoce élimination à deux journées de la fin de la phase des poules.

Quant au club cairote, il vient de terminer l'année 2024 sur un décevant nul (0-0) devant Enppi pour le compte de la 7e journée du champion d'Egypte. Le 3e nul de rang, après ceux concédés devant Ittihad d'Alexandrie et Bank Ahly. Des revers qui ont recalé le champion d'Afrique en titre, provisoirement, à la 3e place du championnat local avec 12 points.

Mécontent de ce résultat, le président du club cairote, Mahmoud El-Khatib a infligé une amende de 30.000 livres égyptiennes à chaque joueur, tout en menaçant de doubler cette sanction si les joueurs ne réagissent pas lors des prochaines sorties à commencer par la rencontre contre le CRB.

Leaders du groupe C avec huit points, les Egyptiens tenteront de faire un pas supplémentaire vers la qualification en 1/4 de finale. Le match CR Belouizdad-Al Ahly sera dirigé par le directeur de jeu somalien, Omar Abdelkader Artane, secondé par ses compatriotes Hamza Hadhi Abdi (1er assi stant) et Moulid Radj Ali (2e assistant), tandis que le 4a arbitre est Ahmed Hassen Hocine Ahmed.

L'autre match du groupe C, opposera samedi (17h00), les Sud-Africains d'Orlando Pirates (2e - 7 pts) aux Ivoiriens du Stade d'Abidjan (4e - 1pt).

-- MC Alger : Réaction attendue à Nouakchott --

Le 2e représentant algérien en Ligue des champions, le MCA affrontera dimanche à Nouakchott (20h00) la formation soudanaise, d'Al-Hilal, solide leader du groupe A (9 pts) et auteur de 3 victoires en autant de matchs. Pour les hommes du nouveau coach, Khaled Benyahia, les clignotants sont au "vert" après deux succès de rang enregistrés en championnat de Ligue 1, à Magra (1-2) et en Coupe d'Algérie devant l'ES Ben-Aknoun (3-0).

Les camarades du "défenseur-buteur", Halaimia se déplaceront ainsi à Nouakchott avec le grand désir d'effacer leur surprenante défaite (0-1) à Alger, face à Al-Hilal, un revers qui a précipité le départ de l'entraineur français Patrice Beaumelle.

L'enjeu sera de taille, dimanche, pour les camarades du capitaine Ayoub Abdellaoui, car une victoire leur permettrait de consolider leur place de dauphin, et de faire un pas vers les quarts de finale. Pour cela, les Champions d'Algérie en titre, sont appelés à sortir le grand jeu pour venir à bout d'Al-Hilal, drivé par le technicien congolais Florent Ibenge, devenu l'un des entraîneurs les plus réputés sur le continent.

Pour le match face à Al-Hilal SC, le MC Alger se présentera sans son meneur Naidji et Mohamed Zougrana (pour blessure), mais le club devra enregistrer de son attaquant André Delort, absent lors des deux derniers matchs du MCA.

Le club soudanais d'Al-Hilal SC qui a fait un grand pas vers les quarts de finale, voudrait bien continuer sur sa lancée afin de garder sa série d'invincibilité de 17 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Engagé dans le championnat mauritanien, en compagnie de l'autre club soudanais d'Al-Merreikh (en raison de la situation sécuritaire qui prévaut au Soudan, NDLR), le clubs soudanais occupe la 2e place du championnat avec 20 points (en 8 matchs), derrière le leader Nouakchott King's (21 pts - 11 m).

L'entraineur Florent Ibenge s'est montré optimiste avant le choc face au MCA en déclarant à la presse: " Il faut assurer notre qualification face au MCA, et ne pas attendre les deux dernières journées. On doit jouer avec sérieux et responsabilité, car la qualification n'est pas encore acquise. Actuellement, nous sommes parmi les 16 meilleurs clubs du continent africain, et nous voudrions être parmi les 8 meilleurs".

La rencontre -Al Hilal -MC Alger sera dirigée par l'arbitre ivoirien, Ibrahima Kalilou Traoré. L'autre match du groupe A, mettra aux prises samedi prochain, (14h00), à Dar Es-Salaam, Young Africans (Tanzanie) au TP Mazembe (RD Congo).