Ile Maurice: Ces jeunes qui rêvent d'avenir, prêts à relever les défis

Dans un monde en perpétuelle évolution, comment les jeunes se projettent-ils en 2025 ? Face aux aspirations professionnelles, aux préoccupations écologiques et à la quête de stabilité, leurs perspectives témoignent des défis et des opportunités de demain. Entre optimisme et incertitudes, cette génération se distingue par sa volonté d'imaginer un futur audacieux et engagé. Ils partagent avec nous leurs rêves, leurs craintes et leurs projets...

Adi Nuckchadee, 19 ans : Une vision audacieuse

«L'année 2025 s'annonce prometteuse pour notre île. Mes efforts portent leurs fruits et je suis impatient de voir mes rêves se réaliser. En tant que jeune, je suis convaincu que nous sommes l'avenir. Avec les bonnes ressources, chacun d'entre nous peut concrétiser ses ambitions. J'ai quelques projets personnels en cours qui, je l'espère, m'aideront à trouver ma voie. Mais mes aspirations vont au-delà de mes projets personnels. Je souhaite m'engager davantage dans la vie politique de Maurice afin de contribuer à un avenir meilleur. De plus, ma passion pour l'automobile me pousse à explorer ce domaine. Je considère également la création d'une entreprise, un projet qui demande encore du travail, mais que je suis déterminé à concrétiser. Je suis convaincu que 2025 sera une année charnière, tant pour moi que pour notre île.»

Lushika Ramyead, 19 ans : Construire l'avenir avec passion et détermination

«En 2025, je me vois à une étape importante de ma vie, pleine de découvertes et de défis. Ayant récemment obtenu mon Higher School Certificate, je souhaite me concentrer sur des projets qui reflètent mes ambitions et mes rêves. Je prévois de poursuivre mes études dans des domaines tels que la communication, la psychologie ou la gestion d'entreprise afin d'acquérir les compétences nécessaires pour bâtir une carrière qui me correspond.

En parallèle, j'aimerais lancer un projet personnel, comme un blog ou une chaîne en ligne, pour partager des conseils, des expériences et des inspirations. Mon objectif est d'aider d'autres jeunes à traverser cette période charnière tout en créant une communauté et en m'exprimant librement. Je me vois également voyager pour découvrir de nouvelles cultures, rencontrer des gens et élargir mes horizons. Ces expériences me permettront de grandir et de mieux comprendre le monde. Comme beaucoup de jeunes, j'ai des craintes face à l'avenir, notamment en ce qui concerne la stabilité de l'emploi et les enjeux environnementaux. Cependant, je suis convaincue que ma détermination et ma capacité à m'adapter m'aideront à relever ces défis. 2025 sera l'année où je poserai des bases solides pour mes projets tout en restant ouverte aux opportunités.»

Tania Leung Miow Wah, 20 ans : Entre ambitions académiques et aspirations personnelles

«Mon 2025 consistera principalement à poursuivre mon diplôme universitaire en tant qu'étudiante de première année dans le cadre de mon parcours professionnel. Au-delà de cela, je souhaite aussi m'épanouir dans ma vie personnelle. Je rêve de voyager pour découvrir d'autres cultures, faire du bénévolat et élargir ma vision du monde, tout en cultivant une certaine indépendance. Malgré mon enthousiasme, je suis préoccupée par la pression académique et la réussite. J'ai peur de l'échec, car avec l'augmentation des exigences académiques et l'importance des résultats pour l'avenir professionnel, je crains de ne pas être à la hauteur. De plus, la difficulté de jongler entre les études, les examens, les projets et la vie sociale peut être une source de stress. En 2025, je voudrais m'investir davantage dans des projets de bénévolat, qu'il s'agisse de participer à des événements pour des causes sociales, environnementales ou humanitaires. En outre, j'aimerais améliorer mes compétences, comme apprendre une nouvelle langue et, bien sûr, obtenir mon permis de conduire !»

Irfaan Rujbally, 29 ans : Un tournant pour notre île

«Après six ans passés en France à poursuivre des études supérieures en ingénierie informatique, je suis enfin de retour à l'île Maurice, ma terre natale. Ce retour a été marqué par une constatation à la fois amère et motivante : la situation économique et sociale de notre île s'est encore dégradée depuis mon départ. Cependant, loin de me décourager, cela a renforcé mon désir de contribuer activement à l'amélioration de notre pays. C'est ainsi que j'ai décidé de m'impliquer dans la politique en rejoignant les rangs du parti Nouveaux Démocrates. Ce mouvement m'a séduit par ses principes fondateurs : la méritocratie, la démocratie et l'écologie. Ce sont ces valeurs, que je partage pleinement, qui guideront mes actions en 2025.

Mon objectif est de participer à des projets concrets et innovants visant à relancer l'économie et à améliorer le quotidien des Mauriciens. Qu'il s'agisse de promouvoir des initiatives écologiques, de soutenir l'éducation ou de créer des opportunités pour notre jeunesse, je compte travailler main dans la main avec les membres du parti et les citoyens.

L'année 2025 marquera, je l'espère, un tournant pour notre île. Avec une vision commune et des efforts unis, je suis convaincu que nous pouvons construire un avenir meilleur pour Maurice.»

Yann Jhugroo-Cangy, 22 ans : Nouveau départ

«2025 est pour moi le véritable départ de ma vie, car je m'apprête à entrer pleinement dans une vie d'adulte. Mon projet prédominant est de commencer à bâtir une carrière solide et de poser les bases d'une vie épanouie. Je souhaite poursuivre mes études pour approfondir mes compétences et être mieux préparé aux exigences du monde du travail. La spécialisation que je vise reflète mon désir de contribuer activement à un domaine qui m'inspire et où je peux faire une différence.

Cependant, cette étape de transition ne vient pas sans appréhensions. Je crains les imprévus qui pourraient freiner mon parcours, ainsi que l'incertitude de trouver un équilibre entre mes ambitions professionnelles et personnelles. À cela s'ajoute ma volonté de voyager, car découvrir le monde est pour moi une source d'enrichissement culturel et personnel. Malgré ces inquiétudes, je reste déterminé à planifier soigneusement mes démarches et à me dépasser. Parallèlement, je nourris l'espoir de développer des projets personnels et créatifs, notamment en m'investissant davantage dans des initiatives entrepreneuriales. En 2025, je veux m'engager pleinement dans la quête de mes rêves tout en restant fidèle à mes valeurs. Cette année représente une opportunité unique de transformation et de croissance et je suis prêt à relever les défis qui se présenteront.»

Émilie Soogund, 20 ans : Foi et bienveillance

«Alors que 2024 a été une année chargée, 2025 sera l'année où je savourerai pleinement les moments précieux de la vie. Ce sera aussi une occasion de ralentir, de vivre pleinement et de remercier Dieu pour chaque instant. Cette année marquera une étape importante avec mon entrée à l'université, où je pourrai approfondir mes connaissances, grandir spirituellement et me faire de nouveaux amis.

Je souhaite avoir un impact positif sur ma génération en les inspirant à croire en eux-mêmes, et à s'engager dans des actions de bienveillance et de changement. En parallèle, je m'engage à soutenir des initiatives politiques et à lutter contre l'insécurité alimentaire en promouvant des solutions durables. 2025 sera une année de défis et de bénédictions. Je suis convaincue que, guidée par Dieu, chaque pas que je ferai sera une occasion de grandir et de contribuer à un monde meilleur.

À vous qui me lisez, que 2025 soit une année pleine de bénédictions. Que vous puissiez, dans chaque défi, ressentir la paix de Dieu et que chaque pas que vous ferez vous rapproche davantage de Sa volonté. N'oublions jamais que nous sommes ici pour aimer, servir et faire une différence autour de nous !»

Shiksha Jowaheer, 22 ans : Inspirer la jeunesse pour un avenir durable

«Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir», selon Robert Mallet. Étant une jeune consciente et dynamique, je me sens responsable de contribuer à bâtir un avenir florissant pour notre pays et les générations futures, à travers la continuation de projets et des initiatives d'amélioration d'ici 2025. Nous sommes sans aucun doute troublés par la dégradation de notre environnement, la hausse du nombre de toxicomanes et d'alcooliques, la perte de nos cultures, ainsi que le manque de respect. La question se pose alors : s'agit-il d'un manque de volonté ou d'une ignorance de la part des jeunes ?

Cependant, tout est possible pour celui qui croit ! Ma vision pour 2025 inclut l'implémentation de réformes dans les maisons de retraite et les orphelinats. En vivant ensemble, les enfants se sentent aimés grâce à la présence des personnes âgées, tandis que ces dernières regagnent de la compagnie. De plus, créer de nouvelles tendances sur les réseaux sociaux, en lançant des défis tels que la pratique de sport, la méditation, la plantation ou le réapprentissage des valeurs, pourrait encourager les jeunes à s'engager positivement.

La clé reste entre nos mains. Alors, agissons dès maintenant pour encourager les jeunes à s'engager dans des actions philanthropiques, afin de construire une société plus inclusive et durable !»

Seesungkur Loo Chen-Chen Emily Chitra, 20 ans : L'importance de l'équilibre et de la simplicité

«L'année 2025 est enfin là, portant avec elle un souffle de renouveau. À 20 ans, étudiante en médecine, je me trouve à une étape importante de ma vie, où mes rêves et mes responsabilités se rencontrent. Cette nouvelle année m'invite à réfléchir sur ce que je souhaite accomplir, que ce soit réussir dans mes études, voyager pour découvrir de nouveaux horizons ou m'investir dans des projets de bénévolat.

Mon objectif principal est de ralentir et de savourer les petits moments du quotidien : un repas partagé en famille, une promenade en silence ou un éclat de rire. Je veux aussi cultiver mes passions en dehors de mes études : écrire, lire davantage, pratiquer plus de sport ou essayer une nouvelle activité. Ces moments de reconnexion à moi-même sont essentiels pour maintenir un équilibre. Cependant, certaines craintes m'accompagnent, comme celle de ne pas réussir à trouver cet équilibre entre études, famille et passions. La procrastination ou la crainte de ne pas être à la hauteur m'inquiètent parfois. Mais je souhaite transformer ces doutes en motivation et avancer avec bienveillance.

À ceux qui me lisent : N'attendez pas une occasion particulière pour célébrer la vie. Profitez de vos proches, car le bonheur réside souvent dans la simplicité. Que cette nouvelle année vous apporte paix, santé et joie.»

Nikhil Luchmun, 23 ans : Construire une société plus juste

«À l'aube de 2025, une question brûlante s'impose : à quoi rêvent, aspirent et que craignent les jeunes d'aujourd'hui ? Si les dernières décennies ont été marquées par des bouleversements technologiques, climatiques et sociaux, la génération actuelle se retrouve au carrefour de multiples chemins, confrontée à des choix cruciaux. Plongé dans une réalité mouvante, je vois 2025 comme un terrain rempli de défis et d'opportunités, tant sur le plan personnel que professionnel.

Mes aspirations ? Contribuer à construire une société plus juste, plus inclusive et plus durable, que ce soit à travers des projets sociaux ou ce side-business sur lequel je procrastine chaque année. Parler de nos craintes ouvertement reste un sujet sensible. Avec l'arrivée d'une nouvelle année, j'espère que chacun puisse retrouver son safe space tout en veillant à inclure les autres. N'oublions pas les crises qu'on ne peut maîtriser : réchauffement climatique, népotisme et inégalités, entre autres. Le focus de cette nouvelle année sera de développer des compétences pour un monde que nous façonnons déjà. Et surtout, ne jamais perdre cette flamme, ce désir de faire de 2025 une année où nos rêves deviennent réalité. Apprenons tous ensemble à utiliser nos craintes pour nous pousser à innover, à apprendre, à collaborer pour créer une île Maurice meilleure !

Nous sommes l'avenir. Et nous sommes prêts !»