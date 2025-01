Port-Soudan — L'ancien candidat à la présidence et éminent dirigeant du Parti Unioniste Démocratique, Hatem Assir, a salué le discours du président du Conseil Souverain de Transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan à l'occasion du 69ème anniversaire de l'indépendance du Soudan, le qualifiant de « suffisant et adéquat ».

Assir a ajouté un commentaire sur le discours, disant : « Nous ne devons pas revenir en arrière et nous devons avancer ensemble vers un Soudan nouveau, libre et démocratique, un Soudan indépendant et civil que nos jeunes et notre peuple méritent, un pays gardé par notre armée et nos héros, et il est digne de nos pères fondateurs."

C'est ce qui ressort d'un article de blog rédigé par le conseiller du premier chef du Parti Unioniste Démocrate, Hatem Assir, sur sa page de la plateforme « X » (anciennement Twitter), dans le cadre d'un long commentaire qu'il a qualifié de (pépites politiques à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance nationale), dans lequel il a abordé la question de l'avenir de la guerre en cours dans le pays, prédisant la sortie de FSR de la scène de manière définitive.

commentant l'avenir de l'unité des initiatives pour les solutions proposées à la crise soudanaise, il a déclaré que Djeddah serait une plate-forme pour un cessez-le-feu et que Le Caire serait une plate-forme pour le dialogue.

Concernant la question de l'unité des forces civiles et politiques nationales au Soudan et son lien avec le processus politique, il a espéré que l'année 2025 sera l'année de la soudanisation des solutions à la crise soudanaise.

Il a expliqué les raisons pour lesquelles le Parti Unioniste Démocratique d'origine était aux côtés de l'armée d'une manière ferme et déclarée.

Il s'attendait à ce qu'au cours de cette année les Forces de Soutien Rapide-FSR quittent définitivement la scène politique et a déclaré : La sortie définitive de FSR de la scène sera précédée et pavée par le retrait du soutien de nombreux partis et du support qu'ils apportaient à la milice.