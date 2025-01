Afrique de l'Ouest: Les banques ivoiriennes et sénégalaises affichent globalement les rentabilités les plus élevées du marché de l'UMOA en 2023

Le produit net bancaire (PNB) de l'UMOA s'est chiffré à 3354,0 milliards en 2023, en hausse de 10,0% par rapport à 2022. Il est principalement composé des revenus nets des opérations avec la clientèle et de ceux relatifs aux opérations sur titres et diverses, qui en représentent respectivement 64,9% et 36,1%, contre 61,3% et 34,0% en 2022.

Le résultat brut d'exploitation a suivi la même tendance en se consolidant de 15,7% pour atteindre 1 617,6 milliards en 2023, en dépit d'une hausse de 4,9% des frais généraux.

Le résultat d'exploitation, tenant compte du coût du risque, s'est établi à 1 262,1 milliards à fin 2023, contre 1 046,1 milliards en 2022, soit une progression de 20,6%.

L'activité bancaire dans l'UMOA est demeurée rentable, avec un résultat net global qui s'est accru de 18,9%, en se chiffrant à 1 153,3 milliards à fin 2023, contre 970,0 milliards en 2022.

Le classement 2023 des places bancaires selon les indicateurs de rentabilité révèle par ordre d'importance les résultats ci-après :

Pour le Produit Net Bancaire (PNB) : 1ier, Côte d'Ivoire (1027,73 milliards ;), 2ième Sénégal (564,97 milliards ) ; 3ième Burkina Faso (399,203 milliards) ; 4ième Mali (377,087 milliards) ; 5ième , Bénin (218,22 milliards ) ; ; 6ième ,Togo (207,82 milliards), 7ième Niger (161,26 milliards ;), 8ième Guinée Bissau (31,46 milliards ;).

Pour le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) : Côte d'Ivoire (530,62 milliards ; 1ier) ; Sénégal (259,53 milliards ; 2ième) ; Burkina Faso (211,97 milliards ; 3ième) ; Mali (138,71 milliards ; 4ième) ; Bénin (80,53 milliards ; 5ième) ; Togo (75,28 milliards ; 6ième) ; Niger (47,34 milliards ; 7ième) ; Guinée Bissau (8,11 milliards ; 8ième).

Pour le Résultat d'exploitation : 1ierC ôte d'Ivoire avec 414,61 milliards ;)suivi du; Sénégal 2ième (242,13 milliards ;) ; du Burkina Faso 3ième avec 177,64 milliards ; ;du Mali 4ième) avec 172,49 milliards ;du Bénin 5ième avec 80,53 milliards ;) ; du Togo 6ième qui fait 46,58 milliards ; ; du Niger 7ième et de la Guinée Bissau 8ième avec respectivement 23,97 milliards ; et 9,56 milliards .

Pour le Résultat Net : La classement pays ne change pas par rapport au critère du résultat d'exploitation. La Côte d'Ivoire arrive en tête avec 366,79 milliards, suivi du ; Sénégal 2ième avec 209,90 milliards ;) ; du Burkina Faso 158,55 milliards , 3ième) ; du Mali 85,73 milliards 4ième; du Bénin 62,86 milliards ; 5ième ; le Togo , le Niger et la Guinée Biassau arrivent respectivement a la 6ième 7ième et 8ième place avec 41,30 milliards ;19,39 milliards ;et 8,24 milliards .