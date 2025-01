Le Lions Club International Abidjan Perle a apporté un peu de bonheur aux agents d'hygiène et de sécurité du groupe Africa Global Logistic (AGL) en leur offrant des vivres, des non-vivres et une aide financière. La cérémonie de remise de ces dons s'est tenue le 31 décembre 2024, au siège du Lions Club, situé à Treichville, Abidjan.

Ces dons comprenaient des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des boissons hygiéniques ainsi qu'une somme d'argent, pour un total de 3 millions de FCFA. Les bénéficiaires étaient des agents de différents services du groupe AGL, répartis sur sept sites : Abidjan Terminal, Aéroport, AGL Siège, Manutention, Transit Export Maritime, Transit Opérationnel et SIRT.

« Le Lions Club Abidjan Perle et AGL ont signé un partenariat qui consiste à soutenir le personnel à travers des dons en vivres et non-vivres. Cette initiative s'inscrit dans les missions du Lions Club, qui visent à oeuvrer pour le bien-être des populations, en particulier les plus démunies, » a expliqué Yapo Annick Chrystelle, présidente de la zone 332 du Lions Club.

Selon elle, cette action caritative a pour objectif d'accompagner les agents afin qu'ils puissent célébrer la fin d'année dans la joie, grâce à des actes de solidarité, de partage et de fraternité. « Pour marquer ses activités, le Lions Club International Abidjan Perle a souhaité offrir des kits alimentaires au personnel pour leur permettre de passer de belles fêtes de fin d'année, » a-t-elle ajouté.

De son côté, Soulama Moussa, président du Lions Club Abidjan Perle, a souligné que cet acte de générosité est porteur de valeurs fortes telles que l'union, la solidarité et le bonheur. « Cette initiative s'inscrit pleinement dans les missions du Lions Club, qui consistent à venir en aide aux populations, notamment les plus vulnérables. »

Touré Abou et Konan Carole, représentants des bénéficiaires, ont exprimé leur gratitude au Lions Club pour ce geste d'amour qui contribue à leur bonheur. Ils ont également formulé des voeux de bénédiction pour le club et ses membres.

Cette version est plus fluide et respecte mieux les règles grammaticales et stylistiques. Si vous souhaitez des ajustements supplémentaires, n'hésitez pas à le préciser !