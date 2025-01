Algérie: Khenchela - Plus de 180 exploitations agricoles raccordées au réseau électrique dans la commune de Babar

Khenchela — Pas moins de 181 exploitations agricoles dans la commune de Babar (sud de Khenchela) ont été raccordées, jeudi, au réseau de distribution de l'électricité.

Le wali de Khenchela, Salim Harizi, qui effectuait une visite d'inspection des projets de développement en cours dans la daïra de Babar, a supervisé la mise en service de cette électrification dans la zone de Goudjil, située dans la partie désertique des Nemamcha, à l'extrême-sud de cette collectivité locale.

Le directeur local de la Société de distribution de l'électricité et du gaz, Abdelkrim Bounougaz, a précisé que le raccordement des 181 exploitations agricoles "a nécessité des travaux de mise en place d'un réseau de basse et de moyenne tension de plus 125 km et la réalisation et l'équipement de 86 transformateurs électriques à la charge de la Société de distribution".

Le coût financier de cette opération dont la concrétisation a duré 18 mois a "dépassé les 706 millions de dinars", a ajouté le même responsable, justifiant le retard accusé dans la mise en service du projet par les "oppositions de certains propriétaires dont les terres devaient être traversées par le réseau".

Le directeur de wilaya des services agricoles (DSA), Saïd Tamen, a souligné, quant à lui, que le raccordement de ces exploitations "permettra d'améliorer et d'augmenter la production agricole, d'étendre les superficies irriguées et de développer les périmètres agricoles, notamment ceux destinés aux cultures stratégiques et maraîchères dans la région sud de la wilaya".