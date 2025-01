Afrique: ONU Femmes fait de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles sa priorité en 2025

L’année 2025 débute dans un contexte où l’autonomisation des femmes et le respect de l’égalité des sexes demeurent la principale préoccupation des organisations féminines. Selon ONU Femmes, cette année marquera le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing.

« Adoptés par 189 États lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue en 1995 à Beijing, en Chine, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing demeurent le cadre le plus progressiste et le plus largement approuvé au niveau international en faveur des droits des femmes et des filles », indique l’agence onusienne.

Il faut noter que ce programme englobe les actions menées par les femmes du monde entier, surtout à l’approche de la Journée internationale des femmes, qui continue d’être un rendez-vous pour magnifier les femmes leaders du monde.

A en croire la même source, la Journée internationale des femmes 2025, célébrée tous les 08 mars de chaque année, sera sous le thème « Pour TOUTES les femmes et les filles », un cri de ralliement incitant à prendre des mesures dans trois domaines clés que sont : Faire avancer les droits des femmes et des filles, Promouvoir l’égalité des sexes et Favoriser l’autonomisation.

Lancé sous la bannière de la campagne mondiale d’ONU Femmes pour marquer le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, cette édition marquera un tournant décisif dans la quête de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans le monde.

A noter que ce 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing coïncide avec une crise sécuritaire croissante et d’autres qui ne font que s’aggraver, minant la confiance dans la démocratie et provoquant un rétrécissement de l’espace civique.

« L’année dernière, 612 millions de femmes et de filles ont vécu la réalité brutale des conflits armés, soit une augmentation inquiétante de 50 % en seulement une décennie », souligne ONU Femmes.

Toutefois, le programme d’action vient en rescousse à ces situations que vivent ces femmes en périodes de conflits afin d’apporter des solutions concrètes. L’agence onusienne de confirmer en indiquant que le programme d’action « sert toujours à orienter les politiques, les programmes et les investissements qui ont un impact sur des domaines critiques de notre vie, tels que l’éducation, la santé, la paix, la participation politique, l’autonomisation économique, les médias, et surtout l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ».

Par conséquent, l’urgence est de régler « ces questions et d’aborder en priorité celles relatives à la justice climatique et au rôle incontournable des technologies numériques, car cinq ans à peine nous séparent de l’échéance des Objectifs de développement durable ».