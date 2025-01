Gabon: Décembre 2024 - Les routes ont fait des victimes !

Comme il fallait s'y attendre, les accidents de la circulation ont été nombreux pendant le mois de la Noël et de la Saint Sylvestre. Et comme si cela ne suffisait pas, le 1er janvier 2025 ouvre une nouvelle serie : une jeune fille d'une vingtaine d'années, dépourvue de pièce d'identité a été mortellement fauchée par un véhicule non identifié. Sur les réseaux sociaux, c'est le choc des photos depuis ce matin. Son corps se trouverait encore au CHUO.

Entre les déplacements festifs, la forte densité de la circulation et les comportements imprudents, le mois de décembre a été particulièrement marqué par 5 accidents graves, occasionnant une dizaine de morts et plusieurs blessés. Les chiffres enregistrés ne tiennent pas compte des accidents non répertoriés.

Le cas qui a occasionné le plus de décès a été assez spectaculaire. Il s'est passé à M'fang, près de Kango, dans la nuit du dimanche 15 décembre dernier. L'Union rapporte que le drame qui a causé cinq morts et fait plusieurs blessés, est survenu suite à « un dépassement hasardeux dans un virage », impliquant un bus Toyota Hiace immatriculé FA 907-AA et un pick-up Mazda BT 50 immatriculé JW 965-AA.

Le 5 décembre, un horrible accident est survenu au Pont Nomba. Un jeune homme dont l'identité n'a pu être établie, au guidon d'une moto immatriculée LA 071 AA, a été renversé par un camion porteur qui, par la suite, a roulé sur l'engin et son conducteur. La victime est morte sur-le-champ, la tête en bouillie.

D'après les informations recueillies, un terrible accident de la circulation s'est également produit, le jeudi 12 décembre 2024, vers 16 heures, à la hauteur du village Mapouba sur l'axe Franceville-Mvengue, dans le Haut-Ogooué. Cette fois, une collision entre une petite voiture roulant en direction de l'aéroport du chef-lieu de la province précitée et un véhicule de marque Toyota de type VX en provenance de Moanda a fait 3 morts.

Toujours dans le même chapitre, un grave accident s'est produit samedi 7 décembre à Port-Gentil, en pleine place de l'Indépendance, laissant deux automobilistes dans un état critique. Un pick-up Mitsubishi et un taxi Toyota sont entrés en collision à vive allure, provoquant des dégâts considérables et paralysant la circulation sur cet axe très fréquenté.

Un tragique accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes vendredi 27 décembre 2024 aux environs de midi sur le tronçon routier Ndendé-Nyali, dans le département de la Doutsila. L'irréparable s'est produit lorsqu'un véhicule Toyota Land-Cruiser VX appartenant à l'entreprise COVEC est entré en collision avec un camion-benne stationné. Parmi les victimes figure un ancien maire de la commune de Mabanda et figure locale respectée du département de la Doutsila. La seconde victime est un ressortissant chinois, membre du personnel d'encadrement de l'entreprise COVEC, en charge des travaux de réhabilitation de l'axe routier Ndendé-Tchibanga.