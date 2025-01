Ghana: Commerçants et riverains choqués par l'incendie qui a ravagé le grand marché de vêtements d'Accra

C'est le principal lieu de vente de vêtements de seconde main d'Accra et du Ghana : le marché de Katamanto a brûlé dans la nuit du 1er au 2 janvier 2024. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. En attendant, l'émotion des commerçants et des riverains est vive ce jeudi matin. Car il ne reste plus aucun commerce.

Des plus de 2 000 boutiques environ que compte cette partie du marché en plein air, la plus importante de Katamanto, il ne reste plus qu'un tas de cendres fumantes. Au milieu des ruines, dans un air très pollué, une foule très importante de jeunes ferrailleurs essaie de récupérer tout ce qu'elle peut, comme de la tôle, pour ensuite le revendre.

À côté d'eux, quelques commerçants médusés sont venus constater l'ampleur des dégâts. Par exemple, Isaac Ofori, qui a perdu ses deux boutiques dans l'incendie, avec sa marchandise détruite de surcroît. Il estime la valeur de ses pertes a plus de dix fois ce qu'il gagne en un an. Lui comme beaucoup de commerçants ici appellent désormais les autorités à venir les aider.

Un marché qui fait vivre plusieurs milliers de personnes

Le marché de Katamanto, internationalement connu comme une grande destination du commerce de vêtements de seconde main, fait vivre plusieurs dizaines de milliers de personnes et attire des clients de tout le pays.

C'était par exemple le cas de Gloria. Face à la destruction totale du marché où elle avait l'habitude de se rendre une fois par mois, elle n'est pas parvenue à retenir ses larmes. Cette habituée était venue spécialement depuis son village de la région orientale du Ghana, à plus d'une heure de route d'Accra.

Côté bilan, aucune victime n'est à déplorer, selon les pompiers. Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer les causes de l'incendie.