Congo-Kinshasa: L'administrateur du territoire d'Aru juge positif le bilan sécuritaire de son entité en 2024

L'administrateur du territoire d'Aru, le colonel Richard Mbambi Kingana, a dressé un bilan plutôt positif de la situation sécuritaire en 2024 dans sa juridiction. Il l'a dit mercredi 1er janvier dans une déclaration faite à Radio Okapi

Au-delà de quelques cas de meurtre et de criminalité urbaine enregistrés l'année dernière, la paix règne plutôt sur toute l'étendue d'Aru, a ajouté le colonel Mbambi

« Il est vrai que nous avons connu les hauts et les bas, avec la frontière Sud Soudanaise qui nous cause un peu de problème, parce qu'il y a des moments où les malfrats quittent le Soudan du Sud, entrent chez nous, et traversent même vers l'Ouganda et retournent. Le seul coin où, nous connaissons de temps en temps la présence des groupes armés locaux, c'est dans la chefferie de Ndo, où des groupes armés passent à partir de Mahagi vers Djugu et vise - versa. Mais attention, la partie de la rivière où l'eau est calme, c'est là où on retrouve des crocodiles et serpents venimeux. C'est pour dire que, c'est vrai, le territoire d'Aru se caractérise par une paix de manière générale, mais nous devons toujours faire attention », a prévenu le commissaire supérieur principal Mbambi

Il a encouragé la population à oeuvrer pour le développement de ce territoire, en évitant des conflits inutiles ; et en collaborant avec la police, l'armée et les services de sécurité.