Congo-Brazzaville: Œuvres sociales - Un don de vivres à l'orphelinat Yamba Nga

L'Association puissance feu de l'Eternel, présidée par l'humaniste Roland Mvouhi, a fait, le 29 décembre, à Brazzaville un don de vivres et non-vivres à l'orphelinat Yamba Nga dans le cadre de son engagement envers les plus vulnérables.

Le don est composé essentiellement de jus de fruit, jouets pour enfants et autres produits nécessaires. Constitué de dix-sept garçons et seize filles dont la moins âgée a seize mois et le plus âgé à vingt-huit ans, l'orphelinat Yamba Nga est pléthorique. « Nous sommes dans la joie et convaincus que ces enfants ne sont pas seuls. Les besoins sont encore énormes car notre maison est saturée. Nous n'avons qu'un seul berceau. Notre idéal est d'avoir un deuxième site pour séparer les grands et les petits, ainsi que les filles et les garçons », a indiqué la soeur Adolphine Louloundadio, directrice de l'orphelinat Yamba Nga et membre de la Société des oblates apostoliques de Notre-Dame de Lourdes.

Les hommes de bon coeur et du monde moderne militent pour un monde meilleur, ouvert et respectueux. Ainsi, leur apporter du réconfort, les aider financièrement, leur redonner confiance en l'avenir, leur permettre de croire en leurs rêves sont les raisons pour aider ces enfants orphelins en perte de repères. « Nous n'avons pas reçu une quelconque demande. Nous avons agi par amour pour ces enfants orphelins. En faisant ce geste, nous accomplissons un acte divin qu'est l'amour du prochain. Qu'ils grandissent pour devenir des adultes responsables et en bonne santé. Le bien qui est fait est générationnel », a affirmé l'humaniste Roland David Mvouhi.

L'Association puissance feu de l'Eternel implore l'aide des grands partenaires pour investir dans l'éducation. En clair, elle envisage construire sur le territoire congolais des écoles de couture et d'informatique. Rappelons que la société civile mondiale en général et congolaise en particulier a tout à gagner lorsqu'elle s'engage a aidé les enfants orphelins.