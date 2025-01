Tunisie: « Juste Debout 2025 » - Le plus grand événement mondial de danse urbaine débarque au pays et dans le monde arabe pour la première fois

L'édition 2025 de Juste Debout, le plus grand événement mondial de danse urbaine, marque une étape historique : pour la première fois, l'événement se déroulera en Tunisie et dans le monde arabe. Après des étapes à Miami, Washington, D.C., et Tokyo, Juste Debout 2025 fera escale à Tunis du 10 au 12 janvier 2025, au Théâtre de l'Opéra-Cité de la Culture.

Cet événement international de street dance offrira aux passionnés de rythmes et de battles une immersion totale dans l'univers de la danse hip-hop, avec des performances mettant en lumière des styles variés tels que le hip-hop, le locking, le popping et la house. Les qualifications seront une occasion unique pour les talents de rivaliser en créativité et en technique, avec l'opportunité de décrocher une place pour la grande finale internationale qui se tiendra à l'Accor Arena de Paris (anciennement Bercy) le 2 mars 2025.

Au-delà des battles, l'événement sera rythmé par des talk shows, des jam sessions et des workshops animés par des danseurs de renommée mondiale. Ces ateliers permettront aux participants de perfectionner leurs techniques dans différents styles de danse urbaine. Les danseurs auront ainsi la chance de travailler aux côtés des meilleurs dans leurs disciplines respectives : le locking, style funky et énergique ; le popping, rythmique et expressif ; la house dance, fluide et dynamique ; et le hip-hop, style polyvalent par excellence.

Le samedi 11 janvier 2025, la compétition prendra toute son ampleur avec les présélections et les contests dans les différentes catégories, devant un jury prestigieux. Parmi les membres du jury figure Hoan, danseur coréen considéré comme une légende du hip-hop et maître du popping, qui a conquis les scènes mondiales grâce à ses victoires dans les plus grands événements de danse. Le jury inclut également Clara Bajado, danseuse, chorégraphe et mentor, une figure incontournable de la scène hip-hop et house internationale. Originaire des Philippines et née à Paris, Clara Bajado a plus de 25 ans d'expérience et a joué un rôle clé dans le développement de la culture urbaine, notamment en France et au Royaume-Uni, où elle a fondé le collectif Indahouse. Aux côtés de Clara et Hoan, Majid Kessab (hip-hop) et Anthony Thomas (locking) compléteront un jury de renom.

Créé en 2002 par le danseur et chorégraphe franco-camerounais Bruce Ykanji, Juste Debout est devenu une véritable plateforme pour la danse urbaine, rassemblant les meilleurs danseurs de hip-hop, popping, locking et house. L'événement est désormais une référence mondiale, avec des présélections internationales menant à une grande finale à Paris, où se rencontrent les meilleurs talents de la scène urbaine.