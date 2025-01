Ethiopie: La Commission des investissements et la Chambre de commerce chinoise se consultent pour stimuler les investissements au pays

Addis Ababa — La Commission éthiopienne des investissements a tenu une réunion consultative avec la Chambre de commerce chinoise et l'ambassade de Chine afin de stimuler les investissements chinois en Éthiopie.

Zeleke Temesgen, commissaire de la commission éthiopienne des investissements, et Chen Hai, ambassadeur de Chine en Éthiopie, ont participé à cette session d'une demi-journée visant à créer un environnement commercial favorable et à attirer davantage d'investissements chinois.

La Chine est la première source d'investissements directs étrangers (IDE) en Éthiopie, avec plus de 3 300 projets actifs, principalement dans l'industrie manufacturière et la construction, générant plus de 325 470 emplois, a révélé la Commission.

Au cours des cinq dernières années, les investisseurs chinois ont représenté plus de 50 % des nouveaux projets d'investissement en Éthiopie.

Le pays a établi un partenariat stratégique avec la Chine, soulignant les liens bilatéraux étroits qui les unissent.

La réunion consultative sert de précurseur à un dialogue public-privé plus large que le gouvernement éthiopien mènera avec les projets d'IDE opérant en Éthiopie, afin d'optimiser les contributions des investissements existants à la croissance économique de l'Éthiopie et de favoriser un climat d'investissement simplifié et assoupli.