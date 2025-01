Tunisie: Des lois et des textes pour faciliter la vie des citoyens

Le ton vient d'être donné par le Président de la République qui a mis l'accent, en recevant le Chef du gouvernement, sur la nécessité d'accorder la priorité qu'il faut aux textes lors de l'élaboration des projets de loi et de décret revêtant un caractère économique et social.

Le communiqué rendu public par la page officielle de la Présidence de la République confirme l'option des visites inopinées, marquées cette foi-ci par la recherche de l'efficacité, et loin des projecteurs, laquelle efficacité ne se mesure pas, selon ses propres termes, par «la surabondance insensée des responsables», tout en assurant que le peuple tunisien a atteint un haut degré de maturité et de prise de conscience loin des intox et autres projets suspects propagés par des pages qui essaient de «faire la loi» dans les différents domaines.

En effet, nombreuses sont les pages, créées souvent par de faux profils, multipliant les rumeurs touchant à tous les secteurs, politique, économique, financier, judiciaire et même et surtout sportif.

Par conséquent, on n'a pas attendu longtemps pour enregistrer le suivi assuré par le Conseil des ministres consacré à la simplification des procédures et des textes d'application destinés à faciliter la vie, dans le cadre de la loi, des citoyens et des entreprises, et ce en renforçant la numérisation et la digitalisation des diverses formalités à accomplir, un domaine où la Tunisie occupe le leadership dans le Maghreb.

C'est dire la détermination de l'Etat à agir avec célérité et efficacité, d'où l'examen du projet de décret modifiant et complétant le cadre général régissant les relations entre les structures publiques et leurs interlocuteurs, ainsi qu'un projet de décret portant modification et complément du décret gouvernemental relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation, de la liste des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de projets.

Ces nouvelles dispositions ont pour objectif évident le renforcement de la confiance entre l'administration et ses interlocuteurs, de simplifier les procédures administratives et de réduire les délais d'exécution.

Autres objectifs visés, la consécration du principe de liberté d'investissement, l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'initiative privée par le biais, entre autres, de la révision radicale des cahiers des charges qui reste bien envisagée afin d'éliminer les obstacles à la promotion des investissements.

En résumé, le Président de la République et son gouvernement réaffirment l'engagement à oeuvrer sans relâche pour répondre aux aspirations légitimes du peuple à la prospérité, à la dignité et à la souveraineté.