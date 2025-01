Tunisie: Nabeul / Trempette du 1er janvier - Le « bain des givrés » pour bien entamer l'année 2025 !

Les bains de mer réguliers, notamment en hiver, auraient un effet « antidépresseur, euphorisant et anxiolytique », selon des spécialistes.

En Tunisie, le bain du 1er janvier a de plus en plus de succès chaque année, particulièrement à Nabeul où les baigneurs téméraires sont légion. Le traditionnel «bain des givrés» rassemble depuis cinq ans près d'une centaine de personnes à Nabeul-Plage.

Par ailleurs, des associations en profitent également pour allier bain et bonne humeur. Le collectif des «Poséidons de Nabeul-Plage» mené par l'inoxydable Ferid Daoud -- dont les membres font trempette 365 jours par an dans leur « mare nostrum » juste à côté de la mythique jetée « La Scala » de Nabeul -- et le bureau local de l'organisation nationale de l'enfance tunisienne (Onet), connue sous nos cieux sous l'appellation «El Massayef Ouel Jaouelet», étaient au rendez-vous, hier, pour une trempette du Nouvel an dans une ambiance festive au rythme de musique et de chansons populaires.

« Passer un bon moment dans l'eau »

L'idée partagée par les participants était que sauter dans l'eau froide permettrait au « système immunitaire de se renforcer ». Aujourd'hui, le rituel estime que se baigner le premier jour de l'année permet de l'entamer de façon « saine » et d'« éliminer les excès de la veille ».

Selon Dr Guillaume Barucq, médecin généraliste installé en cabinet à Biarritz depuis 2007, il s'agit avant tout d'une activité de baignade : « on peut barboter, faire son aquagym ou véritablement nager dans l'eau. Mais à la base, il n'y a pas de notion de compétition : il s'agit avant tout de passer un bon moment dans l'eau. », fait-il savoir. « On y reste pendant quelques minutes : généralement 1 minute par degré en hiver (si l'eau est à 11°C, on reste 11 minutes), mais certains y restent plus longtemps en fonction de leur habitude des bains et de leur condition physique, en faisant toujours attention de sortir avant les premiers signes d'hypothermie », ajoute-t-il

Les bains de mer réguliers, notamment en hiver, auraient un effet « antidépresseur, euphorisant et anxiolytique », selon des spécialistes.

« 78% des baigneurs réguliers déclarent que les bains leur permettent d'être de bonne humeur, 56% que cela les stimule et 44% que cela les calme », mentionne une étude réalisée par Dr Barucq sur un échantillon réduit de personnes. Et « 71% des baigneurs réguliers n'attrapent même pas le moindre rhume en hiver ! Et certains vous racontent même comment leurs infections ORL récidivantes se sont taries depuis qu'ils se baignent régulièrement », renchérit-il.

Initiée par les Scandinaves, popularisée par les Américains

Pour ce qui est des origines de cette pratique : on apprend que cette tradition fut popularisée aux États-Unis.

D'ailleurs, la première baignade, qui fut l'objet d'un article de presse, met en exergue le club des « ours polaires », baptisé « Street Brownies » et fondé en 1902 au Sud de Boston (Massachusetts).

Accompagné d'une photo, le papier fut publié en 1904, soit il y a 115 ans. Bien que les « Brownies » nagent toute l'année, les membres de ce club sont surtout connus pour leur bain annuel du jour de l'an dans la baie de Dorchester.

Toutefois, d'après certaines sources américaines, des baignades auraient commencé plutôt encore, en 1865.

Enfin, il est à signaler que les enfants de l'Oncle Sam se sont eux-mêmes inspirés des pratiques des Scandinaves. Les Vikings pensaient que se baigner dans l'eau froide avant de plonger dans un bain de vapeur était bon pour la santé.