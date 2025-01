Tunisie: 4e Édition de CineRif Doc Days - Une invitation à réfléchir « la réalité, la résistance et l'avenir »

Engager des débats profonds et pertinents à travers la projection de documentaires puissants, tout en offrant un espace d'échange et de réflexion autour des défis actuels.

La quatrième édition de CineRif Doc Days, qui aura lieu du 2 au 5 janvier 2025 à Maknassi, dans la région de Sidi Bouzid en Tunisie, s'impose comme un événement culturel majeur de l'année. Sous le thème : «La réalité, la résistance, perspectives d'avenir», le festival invite le public à réfléchir sur les réalités contemporaines, les luttes sociales et environnementales, ainsi que les espoirs d'un avenir plus juste.

Ce rendez-vous annuel, organisé par l'Association art à Maknassi, se distingue par sa capacité à engager des débats profonds et pertinents à travers la projection de documentaires puissants, tout en offrant un espace d'échange et de réflexion autour des défis actuels.

Les films sélectionnés pour cette édition sont bien plus que de simples récits visuels. Ils abordent des thèmes essentiels tels que les inégalités sociales, les violences systémiques et la résistance des populations face à des forces qui tentent d'effacer leur dignité. Chaque documentaire est une invitation à penser les solutions de demain, à travers des perspectives nouvelles et des approches audacieuses.

Parmi les oeuvres qui seront projetées, «Les chemins bloqués» de Atef Dhokkar, tourné en 2022, s'intéresse aux jeunes du sud tunisien qui, malgré des conditions de vie difficiles, continuent de lutter pour un avenir meilleur. Ce film offre une plongée dans les luttes quotidiennes de ceux qui vivent à l'écart du centre, mais qui n'abandonnent jamais l'espoir d'améliorer leur sort.

Le documentaire «My Memory Is Full of Ghosts» d'Anas Zawahri, une oeuvre poignante sur la guerre en Syrie, explore les thèmes de la destruction et de la perte, mais aussi ceux de l'espoir et de la résilience humaine. Ce film, d'une durée de 74 minutes, invite à une méditation visuelle sur la manière dont la guerre bouleverse les vies et les paysages, tout en laissant place à la reconstruction intérieure des individus et des communautés.

Le film «Je suis violée» de Wafa Kharfia, quant à lui, raconte l'histoire émouvante de Monjia, une ouvrière agricole tunisienne, qui lutte contre les injustices foncières pour préserver la dignité de sa famille. Ce film témoigne de la persévérance des femmes face à un système patriarcal et aux inégalités sociales.

D'autres films tels que «Assassinat» de Yassine Ait Fekir et «Le scorpion fou» d'Akram Mansar, respectivement réalisés au Maroc et en Tunisie, poursuivent cette exploration des luttes écologiques et culturelles, en mettant en lumière des résistances face à des forces extérieures qui menacent l'environnement et l'identité culturelle des populations locales.

Le premier se concentre sur la préservation de l'arbre de talh dans le Sahara, un symbole vital à la fois pour l'écosystème et pour les communautés qui en dépendent, tandis que le second rend hommage aux femmes artisanes de Wedhref, dont les savoir-faire et la mémoire sont porteurs d'un message de résilience et de survie.

Le festival ne se limite pas aux projections de films. Des programmes dédiés aux enfants, incluant des projections et des animations ludiques, ont également été mis en place. Chaque matin, les jeunes spectateurs auront l'opportunité de découvrir des films adaptés et de participer à des activités interactives. Pour une expérience immersive supplémentaire, des casques de réalité virtuelle (VR) seront proposés, permettant aux enfants de s'immerger dans des mondes visuels uniques en parallèle des projections.

En outre, des visites touristiques de sites locaux à fort potentiel culturel et patrimonial seront organisées pour encourager les habitants de Maknassi à redécouvrir leur région et à participer à des débats locaux sur le développement durable et la valorisation du patrimoine. Fondée en 2015, l'Association art à Maknassi, organisatrice de l'événement, oeuvre pour la démocratisation de la culture dans la région et encourage à la réflexion autour des enjeux contemporains.

Par le biais de projets culturels variés, elle cherche à offrir des opportunités d'apprentissage et de création à ceux qui n'y auraient pas accès autrement. L'association s'efforce de rendre la culture plus accessible et de permettre à tous de participer activement à la scène culturelle, tout en tissant des partenariats avec des structures publiques et privées pour soutenir l'émergence de nouvelles voix créatives.