Tunisie: Le réseau ferroviaire rapide du Grand Tunis - La ligne D prête pour sa mise en route

La marche à blanc de la ligne D du réseau ferroviaire rapide (RFR) du Grand Tunis, qui relie la capitale à Gobâa (gouvernorat de La Manouba), débutera demain, vendredi 3 janvier 2025. Cette phase d'essais, prévue pour durer une dizaine de jours, vise à simuler des trajets réels afin de former les conducteurs aux signaux installés, calculer les temps de parcours et tester la coordination entre les différentes équipes.

Selon Lotfi Chouba, PDG de la Société du réseau ferroviaire rapide, cette étape intervient après l'achèvement de plusieurs essais techniques réalisés en quatre phases distinctes, couvrant les infrastructures ferroviaires, l'électricité, la signalisation et les systèmes de communication. Ces essais techniques seront suivis d'une phase de tests intégrés pour garantir la fiabilité de l'ensemble du système.

La mise en service de la ligne D a nécessité un temps de préparation plus long que prévu en raison de ses caractéristiques spécifiques. En effet, cette ligne partage ses voies avec le train classique en direction de l'Algérie ainsi qu'une ligne de fret reliant Tunis à Bizerte. Ces contraintes ont exigé l'installation d'équipements supplémentaires, notamment des dispositifs de vision et de communication entre trains, afin de renforcer la sécurité du tracé.

Lotfi Chouba a également précisé dans une déclaration accordée à l'agence Tap que l'entreprise finalise actuellement les documents nécessaires à l'obtention de la certification d'homologation pour la première phase du projet. Ces documents incluent notamment les procès-verbaux des essais et les rapports techniques élaborés par des experts indépendants, en coordination avec la Société des Transports de Tunis. « Si toutes les étapes se déroulent comme prévu, l'exploitation commerciale de la ligne D devrait débuter à la fin du mois de janvier 2025 », a-t-il précisé.

Lancement de la deuxième phase

Parallèlement, les préparatifs pour la deuxième phase du projet sont déjà en cours. Cette phase inclut la construction de tunnels et l'aménagement de la place de Bardo. Des conventions ont été conclues avec la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) pour le déplacement des réseaux nécessaires à ces travaux. Le démarrage de cette phase sera synchronisé avec l'exploitation progressive de la ligne D.

La ligne D du réseau ferroviaire rapide comprend sept stations et sept passerelles piétonnes, dont quatre équipées d'ascenseurs électriques, ainsi que sept ouvrages techniques : trois ponts et quatre passages souterrains pour véhicules. Des aménagements complémentaires, notamment des passerelles et passages intégrés aux stations, ont également été réalisés.

Initialement prévue pour être achevée en septembre 2024, la réalisation de la ligne D a connu plusieurs retards. Ces derniers ont été causés par des objections de résidents et de représentants de la société civile, notamment en raison des inquiétudes concernant la sécurité des enfants et des personnes âgées à proximité du tracé.