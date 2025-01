Tunisie: EST / Mercato - L'heure au grand remue-ménage

Le recrutement d'Elyas Bouzaiene n'est que la première action d'une longue série de transactions qui ponctueront le mercato hivernal.

Sans avoir à attendre l'ouverture du mercato hivernal, aujourd'hui, l'Espérance de Tunis a déjà fait signer, vendredi dernier, sa première recrue, l'arrière droit tuniso-suédois, Elyas Bouzaiene, déjà au travail et qui sera qualifié pour la prochaine sortie de l'équipe au Caire face à Pyramids pour le compte de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le contrat d'Elyas Bouzaiene sera déposé aujourd'hui à la FTF pour qu'il ait sa licence et son nom va être envoyé à la CAF pour l'ajouter dans la liste. L'Espérance a jusqu'au 31 janvier, date de la clôture du mercato et le deadline fixé par la CAF pour compléter sa liste, afin d'arrêter l'effectif avec lequel elle va disputer le reste de la saison.

En ce qui concerne la Coupe du monde des clubs, la Fifa ouvrira un mercato exceptionnel du 1er au 10 juin prochain. N'empêche, c'est lors de ce mercato hivernal que l'ossature de l'équipe se peaufinera.

Ali Youssef dans le viseur

Un autre joueur bi-national pourrait débarquer au Parc B en ce mois de janvier. Il s'agit de l'attaquant tuniso-suédois, Ali Youssef, qui évolue comme avant-centre. Ali Youssef est sous contrat avec Häcken jusqu'au 31 décembre 2025. Le joueur est dans le viseur du club "sang et or".

Et si le choix de la direction de l'EST est porté vers les binationaux, c'est à cause de la restriction des joueurs étrangers dans le championnat, ce qui oblige l'entraîneur à apporter à chaque fois des changements dans son onze de départ. Certes, la contrainte du quota des joueurs étrangers ne se pose pas en Ligue des champions, cela influence forcément sur les automatismes.

Ghaith Ouahabi prêté à Dinamo Batoumi !

Écarté il y a un an par Miguel Cardoso alors qu'il jouait régulièrement que ce soit sous la houlette de Mouine Chaâbani ou Tarek Thabet, Ghaith Ouahabi a disparu complètement des radars depuis. Selon les bruits de couloirs, Ghaiths Ouahabi sera prêté au club géorgien, Dinamo Batoumi, jusqu'au 31 décembre 2025.

Aymen Ben Mohamed sur le départ

Dimanche dernier, il n'a pas été retenu pour le classico face au CSS à cause d'une légère blessure. Sauf que les blessures d'Aymen Ben Mohamed se sont succédé au point qu'on pense résilier son contrat. Pour rappel, Aymen Ben Mohamed a fait son come-back l'été dernier, s'engageant jusqu'au 30 juin 2025.

Achref Jabri contre Kebba Sowe !

Évoluant à l'ESZ sous forme de prêt, le jeune avant-centre de 23 ans, Achref Jabri, devra retrouver les rangs de l'Espérance lors de ce mercato. En contrepartie, l'ESZ pourrait récupérer sous forme de prêt Kebba Sowe.