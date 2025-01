Sénégal: Kédougou se dote de deux chaines privées de radio et télévision

Kédougou — Deux chaînes privées de télévision et de radio dont l'ambition est de contribuer à l'intégration du sud-est du Sénégal au reste du pays, ont été lancées jeudi à Kédougou, au cours d'une cérémonie présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mouhamadou Moustapha Gaye.

SK2tv et SK2 Fm sont « deux plateformes de communication qui sont un pont pour les habitants de Kédougou et le reste du Sénégal », a déclaré Mamadou Diallo, manager général du groupe auquel appartiennent SKtv2 et SK Fm et dont le promoteur est le maire de Kédougou, Ousmane Sylla.

S'exprimant en présence d'autorités administratives et locales, de journalistes et de personnalités religieuses et coutumières, le manager du nouveau groupe a fait part de son ambition de « devenir des outils au service de l'information, de la culture et du développement de la région de Kédougou ».

« Trop souvent, notre chère région est perçue comme éloignée et déconnectée, SK2tv et SK Fm viennent corriger cette vison, en mettant Kédougou au centre des échanges, en donnant une voix à nos communautés et en valorisant nos talents locaux. Et nous couvrirons toutes les actualités en temps réel », a promis Mamadou Diallo.

L'adjoint au gouverneur de Kédougou a adressé ses félicitations au nouveau groupe et à son promoteur pour sa « contribution active à l'effort [de] sensibilisation pour une quête perpétuelle de la transparence de l'information [...] ».

« C'est un grand effort consenti par le promoteur et toute l'équipe de SK2tv et SK Fm pour la visibilité [...] de la région de Kédougou », a salué Mouhamadou Moustapha Gaye.