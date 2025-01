Tunisie: Démarrage, demain, de la marche à blanc de la ligne D du RFR

Tunis — La marche à blanc de la ligne D du réseau ferroviaire rapide de Tunis reliant Tunis à Gobâa (La Manouba), débutera demain vendredi 3 janvier 2024 et se poursuivra pendant 10 jours, a fait savoir le PDG de la Société du réseau ferroviaire rapide de Tunis (RFR), Lotfi Chouba, à l'agence TAP.

Le responsable a indiqué que cette dernière phase est essentielle pour vérifier les procédures d'exploitation et les temps de parcours, tout en s'assurant du fonctionnement de l'ensemble de la ligne. "Les essais techniques qui se sont déroulés sur quatre phases pour vérifier l'infrastructure ferroviaire, l'alimentation électrique, la signalisation et la communication ont été achevés, et seront suivis d'un test global pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes".

Chouba a souligné que ces essais ont pris beaucoup de temps parce que l'itinéraire de la ligne D du RFR est adjacent aux rails de la ligne ferroviaire Tunis-Alger et de la ligne de transport de marchandises Tunis-Bizerte, ce qui a nécessité de grands dispositifs de sécurité.

«Si tout se déroule comme prévu, l'entrée en exploitation de cette ligne devrait se faire fin janvier courant» a-t-il déclaré.

"La deuxième phase du projet qui concerne l'aménagement de tunnels et de la place du Bardo démarrera dès l'entrée en exploitation de la ligne D", a-t-il ajouté, rappelant que des accords ont été signés dans ce sens avec la Sonede et la Steg pour le transfert des réseaux hydraulique et électrique.

La ligne D s'étend sur une distance de 12,2 km et elle s'associe à la ligne A sur une distance de 2,3 km jusqu'à la gare de Manoubia. Cette ligne comprend sept stations après celle de Saida Manoubia, à savoir les stations de Melassine, Erraoudha, Bardo, Bortal, Manouba, Cité les Oranges et Gobaa.

Les travaux de cette ligne dont l'entrée en exploitation a été initialement prévue pour 2016, puis pour septembre 2024, ont été bloqués à maintes reprises, au niveau de la ville de Bardo, à cause de l'opposition de certains habitants, mais aussi de la société civile et de certains députés de l'ARP, à la formule retenue pour la réalisation du tronçon de la ville du Bardo.