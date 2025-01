Sénégal: Le gouvernement exige l'immatriculation des deux-roues au plus tard le 13 mars prochain

Dakar — Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a mis en demeure les conducteurs des deux-roues dont la cylindrée est supérieure à 49 centimètres cubes de procéder à leur immatriculation au plus tard le 13 mars prochain.

L'immatriculation des véhicules en question se fait gratuitement, selon un communiqué du même département ministériel.

En attendant le délai indiqué, les motifs de contrôle des deux-roues restent en vigueur, à l'exception de l'immatriculation, précise le ministère.

Il annonce que "le démarrage des immatriculations gratuites sera effectif à partir de la semaine du 6 janvier 2025".

"Passé ce délai, toute moto non immatriculée sera immédiatement mise en fourrière", prévient le ministère.

Selon le communiqué, cette mesure a été prise à la suite d'une séance de travail du même département ministériel, de celui chargé des Finances et du Budget, et hauts responsables des forces de défense et de sécurité.