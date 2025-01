Algérie: L'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de l'information en débat à l'APS

L'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur le journalisme et les médias en vue d'améliorer la production du contenu a été abordé lors d'une conférence-formation au siège de l'Agence Algérie Presse Service (APS) tenue jeudi à Alger.

Intitulée "L'intelligence artificielle au service de l'information: Enjeux et perspectives", cette rencontre a exploré les multiples facettes de l'IA dans le journalisme et mis en lumière les opportunités qu'offre cette technologie pour améliorer la production d'information. Elle s'inscrit dans le planning de formation dédié aux effectifs de l'APS et dans le but d'inculquer la culture de l'IA dans les pratiques de développement des métiers de l'agence.

Au cours du débat, M. Djalal Bouabdellah, expert en transformation digitale et cybersécurité, a notamment identifié l'automatisation de certaines tâches journalistiques comme un atout majeur, permettant aux journalistes de se concentrer sur des enquêtes plus approfondies et des analyses critiques.

Le conférencier a insisté sur l'importance d'investir dans les infrastructures nécessaires pour exploiter pleinement les opportunités offertes par l'IA, mettant l'accent sur la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation contre les fake news et la désinformation générées par cette technologie.

M. Bouabdellah a soutenu, par ailleurs, que l'IA a la capacité d'automatiser des tâches et analyser de grandes quantités de données, mais elle ne peut remplacer le journaliste en matière de créativité et de réflexion.

Il a souligné que l'IA doit être, ainsi, perçue comme un outil complémentaire, enrichissant le travail des journalistes et favorisant une collaboration entre technologie et intuition humaine pour garantir une information de qualité.

L'expert a également recommandé la mise en place d'une intelligence artificielle propre, à même de préserver la souveraineté dans ce domaine, appelant à encourager la création d'outils locaux dédiés à l'IA et à établir de meilleures pratiques pour garantir une utilisation responsable et transparente de cette technologie.

M. Bouabdellah a évoqué, en outre, la nécessité de sensibiliser les professionnels des médias aux questions éthiques liées à l'utilisation de l'IA, estimant que l'intégration de l'intelligence artificielle dans le journalisme soulève des préoccupations importantes, notamment en ce qui concerne la transparence des algorithmes, la protection des données personnelles et la responsabilité des contenus générés.

A cet égard, il a suggéré de dispenser des formations aux professionnels des médias pour mieux comprendre le fonctionnement de cette technologie, pour une utilisation responsable et bénéfique de l'IA.

Le débat a aussi exploré des applications concrètes de l'IA dans le journalisme, telles que des outils d'analyse de données et de vérification des faits. Ces technologies peuvent non seulement automatiser certaines tâches, mais aussi enrichir le contenu en fournissant des analyses approfondies et des perspectives nouvelles sur des sujets d'actualité, a expliqué M. Bouabdellah.