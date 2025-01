Burkina Faso: Amélioration des infrastructures éducatives - Bientôt 40 amphithéâtres au profit des universités et centres universitaires

Le Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, représentant le Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre d'un amphithéâtre de 1000 places au sein de l'université Thomas-SANKARA, marquant le lancement des travaux de construction d'infrastructures au profit des universités et des centres universitaires du Burkina Faso.

La réalisation de ces infrastructures entre dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ), lancée en juin 2024 ; une initiative présidentielle qui s'inscrit dans la vision du Chef de l'État de former une jeunesse qualifiée et compétente. « C'est dans cette logique que s'inscrit le lancement des travaux de construction des amphithéâtres de 1000 places et de 500 places dans les universités et centres universitaires du Burkina Faso », a soutenu le Directeur de cabinet du Président du Faso.

Selon le Coordonnateur de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, Dr Zakaria SORÉ, Secrétaire général de la Présidence du Faso, en plus de l'amphithéâtre de 1000 places, il sera construit à l'université Thomas-SANKARA, 12 laboratoires, 15 salles de Travaux dirigés (TD), 2 salles modulables d'une capacité de 200 places, 20 bureaux pour enseignants, 3 bureaux paysagers et une salle de vidéosurveillance.

Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Adjima THIOMBIANO, cette cérémonie de lancement des travaux de construction des amphithéâtres au profit des universités et centres universitaires de notre pays montre que la jeunesse et l'éducation occupent une place de choix dans les priorités du Chef de l'État.

La mise en oeuvre de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous prévoit la construction et l'équipement moderne de 40 amphithéâtres de 1000 et de 500 places dans les universités et centres universitaires ainsi que des cités universitaires et la réalisation de forages, l'éclairage et le pavage des rues.

« La réalisation de toutes ces infrastructures permettra à terme d'améliorer de façon durable et inclusive la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche à travers la mise à disposition d'infrastructures modernes et adaptées », a souligné Pr Adjima THIOMBIANO.

Logée au Bureau national des grands projets du Burkina, l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous est la traduction de la volonté du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour un système éducatif moderne et adapté aux besoins des Burkinabè. Cette volonté découle, de sa conviction selon laquelle, l'éducation est la base du développement.