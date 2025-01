Tunisie: Le projet oublié de l'hôpital universitaire de Gabès revient à la vie en 2025...

Les travaux de renforcement des fondations et de réhabilitation des structures et bâtiments de l'hôpital universitaire de Gabès, interrompus depuis 2019, ont enfin repris avec le début de la nouvelle année. Cette reprise intervient après la résolution des problèmes ayant causé l'arrêt de ce projet ambitieux, lancé en 2013.

Lors d'une visite de suivi effectuée aujourd'hui sur le chantier, le gouverneur de Gabès, Ridha Nasibi, a insisté sur la nécessité de respecter les délais contractuels et de finaliser ces travaux dans les plus brefs délais. Il a également souligné que ce retard prolongé a eu des conséquences majeures, notamment une dégradation des services de santé et une augmentation significative des dépenses pour l'hôpital.

En raison de l'interruption du projet, l'hôpital universitaire de Gabès a été contraint de fonctionner à seulement 50 % de sa capacité d'accueil. La fermeture de la moitié des salles sur les six étages du bâtiment principal pour cause de travaux a également obligé la direction à louer un bâtiment pour abriter les consultations externes. Cette situation a entraîné de grandes difficultés pour les patients, contraints de se déplacer entre le site principal et le bâtiment loué.

La reprise des travaux marque une étape essentielle pour améliorer les services de santé et alléger les souffrances des habitants de Gabès.