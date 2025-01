Tunisie: CA / Effectif - Des va et vient...

Eduwo a quitté le giron clubiste et d'autres vont le faire aussi. L'effectif clubiste va changer un peu. Ce seront des moins de 21 ans qui vont débarquer

Ce mercato sera actif pour le CA par la force des choses. Blessures, baisse de régime, défaillances, les raisons sont multiples pour ce changement relatif de l'effectif qui va s'opérer dès aujourd'hui. Ce n'est pas un mercato correctif léger, mais un bon mercato de correction qui va changer la composition et le profil de l'effectif mis à la disposition de Bettoni.

L'entraîneur français n'était pas insensible aux critiques faites à son équipe qui ne convainc pas et qui a affiché certaines limites, notamment au milieu du terrain. Bettoni a demandé déjà à être renforcé et a décidé, depuis les premières journées, d'écarter certains cadres et éléments qui ne rentrent plus dans ses plans.

L'un de ces joueurs est Eduwo, un avant-centre qui a bien réussi la saison dernière avant d'être relégué sur le banc des remplaçants et puis dernièrement mis hors-liste. Eduwo, qui avait encore six mois dans son contrat, a résilié son contrat à l'amiable avec le CA en abandonnant quelques primes et salaires. C'est comme s'il était cédé à un autre club dans ce mercato hivernal. Le CA a économisé plus de 100.000 dollars de cette opération.

Eduwo n'est pas le seul joueur qui va quitter le CA, mais d'autres sont mis sur le mercato pour être cédés ou prêtés. La liste comprend Bédoui, Souissi, Choukan, Arfaoui, Dridi, Laâjimi, essentiellement. Ce ne serait pas tout, car un joueur comme Jules Armand Coke, avant-centre camerounais acquis en été, n'est pas sûr de rester. Il devrait quitter le club pour libérer une place à une nouvelle recrue senior, en l'occurrence Pouadou, le pivot ghanéen et ex-joueur d'Al Ahli Tripoli.

Côté renforts et après la blessure prolongée de Moez Hassan, celle de Maghzaoui et les bobos ressentis par Ghaith Yefreni, l'urgence est de ramener un gardien. Si les échos parlent de Mouhib Chamekh, ce n'est pas si évident vu qu'il faut lui libérer une seconde place et résilier le contrat de l'une des recrues de l'été. La tendance va plus pour un gardien ayant moins de 21 ans, et c'est Idriss Arfaoui, libre, qui a le profil idoine.

Tendance jeunes

Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, le mercato ne peut pas être axé sur les joueurs seniors, vu l'erreur de faire toutes les opérations en été, mais sur les joueurs moins de 21 ans. Les Téné, Kizumbi, Simakula, Zemzemi et Shili, entre autres, ne vont pas être prêtés ou cédés, sauf revirement de dernière minute. Ceux qui débarqueraient ont le profil de joueurs moins de 21 ans, à l'instar du talentueux milieu-relayeur du CS Korba, Sadok Mahmoud. Il incarne la politique de recrutement au CA sur ce mercato hivernal.

L'accent est mis sur des milieux (point faible de l'équipe) et des attaquants dans certains pistés qui évoluent en France (le carnet d'adresses de Bettoni est déterminant là-dessus). En tout cas, le CA se trouve, sur ce mercato hivernal, en position assez inconfortable. D'un côté, il y a des besoins urgents pour élever le niveau général de l'équipe et colmater les brèches, et, d'un autre côté, il y a les restrictions et contraintes imposées par le quota des recrutements.

Bettoni sait mieux que quiconque ce dont il a besoin. Maints joueurs ramenés à l'inter-saison n'ont rien apporté et piétinent encore à l'image de Khadhraoui, Kizumbi, Simakula ou Zemzemi. Pour cela, il a demandé à ce qu'on ramène des joueurs moins de 21 ans. Sauf qu'il peut aussi faire un peu de recul et accorder une chance à certains joueurs oubliés tels que Dridi, Arfaoui, ou Laâjimi. D'autres «titulaires» ont eu énormément de chances sans pour autant bien s'installer.