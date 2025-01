Ethiopie: Le pays reste fermement attachée aux objectifs de l'Union africaine et aux idéaux du panafricanisme

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie reste fermement attachée aux objectifs de l'Union africaine et aux idéaux du panafricanisme, a souligné l'ambassadeur d'Éthiopie en Algérie, Muktar Mohamed Ware.

L'Éthiopie se prépare à accueillir les invités du prochain sommet de l'UA, y compris les dirigeants africains et les participants internationaux, selon les normes les plus élevées.

La 38e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement se tiendra les 15 et 16 février 2025, tandis que la 46e session ordinaire du Conseil exécutif aura lieu les 12 et 13 février 2025.

L'ambassadeur Muktar Mohamed a déclaré à POA que l'Éthiopie était toujours attachée aux objectifs de l'Union africaine et aux idéaux du panafricanisme.

Il a ajouté que les préparatifs du sommet étaient en cours et que l'Éthiopie considérait cette occasion comme un privilège.

Addis-Abeba, qui abrite la Commission économique pour l'Afrique et le siège de l'Union africaine, est un centre important pour le tourisme de conférence, a déclaré l'ambassadeur.

Cette année, la ville devrait accueillir les dirigeants africains avec une apparence rafraîchie, attribuée à des améliorations significatives des infrastructures visant à améliorer l'expérience des visiteurs internationaux.

L'ambassadeur Muktar a souligné que le statut d'Addis-Abeba en tant que centre diplomatique est le résultat des efforts des générations passées, et qu'il est maintenant de la responsabilité des Éthiopiens d'aujourd'hui et de demain de maintenir cette réputation.

Il a également souligné que le prochain sommet de l'Union africaine est un symbole de l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'unité et du progrès du continent. Présenter l'Éthiopie comme le coeur diplomatique de l'Afrique renforcera sa position mondiale.

Il s'est dit convaincu que l'événement serait un succès, citant la transformation de la capitale, qui reflète le rôle de l'Éthiopie en tant que capitale de l'Afrique.

Les initiatives prises par notre Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres dirigeants pour rendre la ville plus hospitalière sont une véritable source d'inspiration, a déclaré l'ambassadeur, qui a ajouté : "Je suis fier de participer à cet événement historique".

"C'est un moment important pour l'Afrique, car nous assistons à la transformation d'Addis-Abeba et aux développements nécessaires pour accueillir l'UA au plus haut niveau. C'est une source de fierté pour nous en tant que citoyens éthiopiens, diplomates et pays ayant une longue histoire d'indépendance et de panafricanisme", a conclu l'ambassadeur Muktar.