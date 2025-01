Congo-Kinshasa: Les Kinois saluent la stabilité de l'électricité durant les fêtes de fin d'année

Les abonnés de la Société nationale d'électricité (SNEL SA) vivant à Kinshasa, ont affirmé être satisfaits à la suite de la stabilité de l'électricité durant les festivités de fin d'année.

Ils ont salué des efforts fournis par les équipes techniques de la SNEL pour maintenir une alimentation électrique continue durant cette période festive.

Dans des communes telles que Lingwala, Gombe, Kalamu et Makala, les habitants n'ont pas manqué de manifester leur gratitude envers la SNEL. « Contrairement aux années précédentes où nous faisions face à des coupures fréquentes, cette fois, nous avons passé Noël et le Nouvel An avec l'électricité. C'est un soulagement pour nous et nos familles », a déclaré un habitant de Kalamu.

Les techniciens de la SNEL, mobilisés jour et nuit, ont mené des interventions rapides et efficaces pour anticiper ou résoudre les pannes éventuelles. Ces efforts ont permis de garantir une stabilité électrique même dans des zones qui enregistrent des interruptions.

Un tournant décisif

Pour beaucoup, la performance de la SNEL durant cette période symbolise un tournant dans la qualité des services. « Nous voyons un réel changement. La SNEL a prouvé qu'elle peut répondre aux attentes de la population si elle est bien organisée et appuyée », a témoigné une résidente de Selembao.

La SNEL est encouragée à poursuivre sur cette lancée en investissant davantage dans l'entretien des infrastructures et en modernisant son réseau.

De son côté, la direction de la SNEL a exprimé sa reconnaissance envers les équipes techniques qui ont travaillé sans relâche et a réitéré son engagement à fournir un service toujours plus fiable à ses clients.

Kinshasa et le reste du pays attendent désormais que ces performances deviennent la norme, non seulement durant les fêtes, mais tout au long de l'année. Et le directeur général de la SNEL, lors de l'échange avec les élus de Kinshasa avait précisé les efforts fournis pour la stabilité de l'électricité, ne concernaient pas seulement les fêtes de fin de l'année. Ils seront pérennisés.