Soudan: Ibrahim Jaber passe en revue la situation générale dans l'État du Nil

Port-Soudan — Membre du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen. Ibrahim Jabir a été informé de la situation globale dans l'État du Nil, en particulier de l'avancement du processus. du remplacement et du changement de monnaie et les préparatifs du lancement de la conférence sur l'investissement à la fin de ce mois.

Au cours de sa réunion jeudi dans son bureau à Port-Soudan, avec le gouverneur de l'État du Nil, Dr Mohamed Al-Badawi, il a reçu un rapport détaillé sur les progrès du processus de remplacement au cours de la dernière période.

La réunion a discuté un certain nombre de questions liées à l'avancement des travaux et à la fourniture de services dans l'État, notamment humanitaires et de services.

La réunion a porté sur la préparation et l'organisation du forum d'investissement dans l'État du Nil, prévu les 28 et 29 janvier.

Le gouverneur de l'État du Nil a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion avait abordé un certain nombre de sujets importants, notamment le rapport de l'État sur les progrès du processus de remplacement de la monnaie. Outre les progrès des examens du certificat soudanais, il a indiqué que les statistiques du nombre d'étudiants dans l'État du Nil, garçons et filles, atteignaient environ 18 000, tandis que les statistiques de ceux arrivant aux examens en provenance d'autres États atteignaient 21 000, expliquant que les démarches se déroulent conformément à ce qui était prévu, notamment en ce qui concerne l'alimentation et le logement.

Le gouverneur a ajouté qu'il a également informé le Lit-Gen Jabir des préparatifs en cours du forum d'investissement, de son importance pour l'État et de son impact sur les différents secteurs économiques.

Concernant le secteur des transports, le gouverneur de l'État du Nil a expliqué que la réunion a souligné la nécessité d'activer le chemin de fer, de stabiliser les voyages en train Atbara-Port-Soudan et de travailler à l'activation et à la révision du reste des lignes ferroviaires.\ OSM