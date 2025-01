Soudan: Jaber confirme la volonté du gouvernement d'apporter une aide humanitaire aux citoyens

Port-Soudan — Membre du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen. Ibrahim Jabir a affirmé la volonté du gouvernement de surmonter tous les obstacles et défis qui entravent le progrès de l'acheminement de l'aide humanitaire et des besoins nécessaires à ceux qui la méritent. en particulier dans les zones de déplacement et d'asile dans les États fédérés.

Au cours de sa réunion jeudi dans son bureau à Port-Soudan avec la délégation de toute la tribu Batahin, dirigée par Nazir Muntaser Khaled Talha, Son Excellence a souligné l'importance des efforts gouvernementaux et populaires concertés pour fournir l'aide humanitaire, s'engageant à soutenir les déplacés et les rapatriés volontaires et leur fournir les services nécessaires.

Pour sa part, le leadeur supprime des tribus Batahine a expliqué dans un communiqué de presse que la délégation a informé Lit-Gen. Jabir de tous les besoins humanitaires et de services dont ont besoin les camps et les zones de déplacement, représentés par de la nourriture, des abris et des médicaments. en plus des besoins nécessaires pour affronter la saison hivernale.

La délégation a félicité Lit-Gen. Jabir pour les victoires remportées sur tous les axes et sur tous les fronts, soulignant son soutien aux forces armées dans leur lutte contre la rébellion et poussant le peuple de la tribu à défendre la patrie, à élever son statut et à protéger ses terres.\ OSM