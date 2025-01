Afrique: Le major-général Anita Asmah, du Ghana, devient la première femme africaine à commander une force des Nations Unies

Elle dirigera la FNUOD, chargée de maintenir le cessez-le-feu entre Israël et la Syrie.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé le général de division Anita Asmah, du Ghana, chef de mission et commandant de la force de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (FNUOD).

Cette nomination historique fait du général de division Asmah la première femme africaine commandant la force des Nations Unies.

La FNUOD est une mission de maintien de la paix des Nations Unies chargée de maintenir le cessez-le-feu entre Israël et la Syrie à la suite de la guerre de 1973 et de superviser la mise en oeuvre de l'accord de désengagement.

« Je suis heureuse et j'accepte de tout coeur ce rôle. J'aime beaucoup la mission et les gens. C'est l'occasion d'alléger leurs souffrances », a déclaré le général de division Asmah lors d'une interview.

Elle a précédemment occupé le poste de commandant adjoint de la force de la FNUOD de 2021 à 2023, et brièvement celui de commandant de la force par intérim de juillet à novembre 2022.

Réfléchissant à son mandat, le Gén. de division Asmah a souligné les liens profonds qu'elle a noués avec les communautés locales et le personnel des Nations Unies, ainsi que son engagement en faveur de la mission, de la région et de ses habitants. Elle considère son rôle comme une nouvelle opportunité de relever les défis auxquels sont confrontées les communautés d'accueil.

Consciente des complexités géopolitiques de la région, de la difficulté du terrain et des conditions météorologiques extrêmes, le général de division Asmah reste optimiste quant à la possibilité de surmonter ces obstacles. Elle a souligné la résilience et les capacités de l'équipe de la FNUOD et sa confiance dans la diplomatie et le leadership stratégique pour atteindre les objectifs de la mission.

« Je suis à la hauteur de la tâche », a-t-elle affirmé.

Fervent défenseur de l'égalité des sexes, le Gén. de division Asmah a fait l'éloge de la stratégie de parité des Nations Unies (2018-2028), pour avoir fait progresser la participation des femmes au maintien de la paix. Elle a appelé à des incitations plus importantes pour stimuler la parité avant la fin de la mise en oeuvre de la stratégie, exhortant les femmes dans les rôles militaires et de maintien de la paix à exceller dans leurs fonctions.

« Ce n'est qu'en excellant dans nos responsabilités que nous pourrons ouvrir la voie à un plus grand nombre de femmes qui occuperont des postes de commandement et transformeront véritablement le paysage des opérations de maintien de la paix », a-t-elle déclaré.

Faisant part de sa joie à l'annonce de sa nomination, le Gén. de division Asmah a rappelé l'avalanche de messages de félicitations qu'elle a reçus, décrivant ce moment comme une leçon d'humilité et une source d'inspiration.

« J'ai rapidement consulté mon téléphone et j'ai vu de nombreux messages de félicitations », a-t-elle raconté, rayonnant de fierté à l'idée de devenir la première femme africaine commandant la force des Nations Unies.

Sa nomination a été largement saluée. Le commodore Faustina Boakyewaa Anokye, ancienne commandante adjointe de la force pour la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Sahara occidental (MINURSO), l'a saluée comme une étape importante pour la parité des sexes et un pas en avant pour les femmes dans le maintien de la paix.

« Je suis vraiment ravie », a-t-elle déclaré, soulignant que cette réussite mettait en évidence l'engagement du Ghana en faveur de l'inclusion, en particulier dans le domaine du maintien de la paix. Elle a ajouté que le Ghana donnait l'exemple à l'Afrique et a exhorté les pays contributeurs de troupes à déployer davantage de femmes de haut rang à des postes de direction.

Le parcours du général de division Asmah est une source d'inspiration et de fierté nationale. Ancienne élève de l'Aburi Girls' Senior High School, elle est titulaire d'une licence en lettres et d'une licence en droit de l'université du Ghana et parle couramment l'anglais et le français.

Son illustre carrière s'étend sur plus de 31 ans au sein des forces armées ghanéennes et des Nations Unies pour le maintien de la paix.

Alors qu'elle s'apprête à fêter son 60e anniversaire en février 2025, le Gén. de division Asma entame ce nouveau chapitre avec des réalisations remarquables à son actif et des objectifs ambitieux à l'avenir.

Elle succède au lieutenant-général Nirmal Kumar Thapa du Népal, qui achève son mandat en décembre 2024 après avoir servi depuis juillet 2022.