Tunisie: Le monde de la presse endeuillé - Taïeb Frad nous a quittés

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a annoncé, avec une profonde tristesse, le décès du journaliste Taïeb Frad, survenu ce jeudi.

Dans un communiqué officiel, le syndicat a précisé que le défunt était diplômé de L'Institut de presse et des sciences de l'information (IPSI), et qu'il avait également obtenu un master en journalisme de l'Université de Paris.

Le parcours de Taïeb Frad a débuté à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), avant qu'il ne devienne l'un des correspondants les plus éminents des journaux arabes en Tunisie. Il a notamment exercé en tant que correspondant du journal saoudien "Al-Jazeera" à Paris pendant quatre ans, avant de prendre la direction du bureau de l'agence en Tunisie. En parallèle, il a collaboré avec de nombreuses publications arabes, telles que le magazine "Sayidaty" et bien d'autres, et a marqué les esprits par la qualité de ses couvertures journalistiques.

L'équipe de Snipe-La Presse adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses collègues, en priant Dieu de leur accorder patience et réconfort, et de placer le défunt dans sa grande miséricorde.