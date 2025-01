Gabon: 'Le Gabon a la chance historique d'écrire une nouvelle page de son histoire. Nous devons poursuivre la construction de notre jeune démocratie et renforcer l'Etat de droit'

Actrice politique, Estelle Ondo, ancienne ministre et députée de la République gabonaise, a répondu aux trois questions de Gabonews. Elle estime que le Gabon doit prendre en charge chaque gabonais. "En attendant de trouver un emploi, il faut octroyer à chaque jeune et moins jeune qui sont à la recherche d'un emploi, un revenu minimum. C'est possible. Nous avons suffisamment de ressources".

Bonjour Madame ! Vous êtes une ancienne députée, ancienne ministre de la République. Vous avez un regard sur ce qui se passe dans votre pays le Gabon depuis le 30 aout 2023. Qui est-ce qui vous a marquée au courant de l'année 2024 qui s'en va ?

Bonjour, je souhaiterais tout d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer en cette période si merveilleuse de la nouvelle année...

C'est l'occasion que je saisie encore pour souhaiter mes voeux les meilleurs à tout le peuple gabonais.

Pour ce qui est de votre question, tout d'abord, nous sommes sortis d'une grosse usurpation de pouvoir dans notre pays. Je pense même que c'est la raison pour laquelle, les militaires eux-mêmes parlent de la restauration des Institutions.

Depuis la maladie de l'ex Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, le pouvoir était géré par des personnes qui n'avaient pas qualité.

Qui est ce qui n'a pas marché et qui aurait pu être fait ?

À mon sens, j'ai peur que nous sommes entrain de rater la réunification de tous Gabonais. Il ne peut y avoir deux Gabon. Le Gabon c'est un tout. Un peuple riche de sa diversité, de son intelligence et de ses talents. Il faut que tous les fils et toutes les filles de ce pays participent à la construction de notre pays. Les autorités de la Transition doivent avoir comme priorité, l'unité nationale, impliquer toutes les forces vives du pays. Il faut un développement harmonieux de tout le pays, de toutes les provinces et de tous les villages. C'est tout le sens que l'on donne à l'égalité des chances. La saison est propice pour construire ce nouveau Gabon

Sachant que les autorités de la transition ne travaillent pas en vase clos. Que leur proposeriez-vous

Nous attendons des réponses claires sur le projet politique, économique, social et culturel. Maintenant, le Gabon a la chance historique d'écrire une nouvelle page de son histoire. Nous devons poursuivre la construction de notre jeune démocratie et renforcer l'Etat de droit. Ça ne doit pas être uniquement des engagements sur papier, mais cela doit être une réalité. Il faut le respect des grands principes, le respect des droits de l'Homme, le respect de la dignité humaine, le respect de la présomption d'innocence, le respect d'un procès équitable. Ce sont là, des fondements importants que nous devons construire.

Il faut penser à une stratégie pour le Gabon dans 10 ans 15 ans ou 20ans. Regarder en face, les défis auxquels notre pays est confronté et apporter des réponses courageuses, crédibles. Il faut apporter une réponse claire sur le chômage des jeunes.

C'est vrai que la Fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde.

Le Gabon doit prendre en charge chaque gabonais. En attendant de trouver un emploi, il faut octroyer à chaque jeune et moins jeune qui sont à la recherche d'un emploi, un revenu minimum. C'est possible. Nous avons suffisamment de ressources. Il faut juste un meilleur partage de nos richesses. Il nous faut mettre les conditions pour intensifier la création d'entreprises. Ce sont elles qui créent la richesse et l'emploi. Apporter des réponses spécifiques à l'entrepreneuriat féminin.