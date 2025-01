Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 janvier 2025

Le Mali réagit vigoureusement aux propos du ministre algérien sur la lutte contre le terrorisme

Le ministère malien des Affaires étrangères a exprimé, ce 01 janvier 2025, sa profonde consternation après les déclarations de M. Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, concernant la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme.

A cet effet, le gouvernement malien a réagi fermement. Il accuse l'Algérie d'avoir offert un soutien logistique aux groupes armés tout en contrôlant leurs actions criminelles contre les populations civiles maliennes et du Sahel.

Dans un communiqué publié hier, le ministère malien a rappelé que les propos du ministre algérien rappelaient ceux du communiqué 064 du 25 janvier 2024, où le gouvernement malien dénonçait déjà l'Algérie pour sa complicité avec les groupes terroristes. (Source allAfrica)

RDC : Félix Tshisekedi gracie des prisonniers politiques

Selon l’ordonnance voulue par Félix Tshisekedi, la grâce est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés inférieure à 5 ans et devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024.

Pour Me Frédéric Kwamba, avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, ce geste peut être perçu comme un acte de compassion et de réconciliation car le président congolais cherche à marquer un sentiment d’humanité et de pardon dans sa gouvernance pour apaiser les tensions sociales. (Source Deutsche Welle)

Deux ans ferme requis pour "offense" au chef de l'Etat guinéen

Une peine de deux ans de prison ferme a été requise jeudi contre un opposant guinéen, jugé devant un tribunal de Conakry pour "offense et diffamation" à l'encontre du chef de l'Etat, a constaté un journaliste de l'AFP.

Aliou Bah, chef du Mouvement démocratique libéral (MoDel), avait été arrêté le 26 décembre puis écroué le 30 pour "offense et diffamation" contre le général Mamadi Doumbouya, à la tête d'une junte qui a renversé le président civil Alpha Condé en 2021. Le procureur du tribunal de Kaloum, quartier administratif et des affaires de la capitale Conakry, a requis jeudi deux ans de prison ferme contre M. Bah. (Source VOA Afrique)

Cameroun : Me Alice Nkom poursuivie par le Tribunal militaire de Douala

Me Alice Nkom a reçu ce 02 janvier 2025, une convocation du chef service des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. Le Lieutenant-colonel Dieudonné Bialo qui agit à la demande du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala, convoque l’avocate au Barreau du Cameroun pour besoin d’enquête le 14 janvier prochain à 10 heures.

Les enquêtes sont relatives à la dénonciation de l’Observatoire du Développement Social (ODS) contre Alice Nkom et consort pour « tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat », « financement du terrorisme » et d’autres. La convocation judiciaire survient après deux convocations administratives adressées à l’avocate par le préfet du Wouri, Sylyac Marie Mvogo. A ces deux convocations, Me Alice Nkom n’a pas déféré, mettant en avant des raisons d’indisponibilité de sa part, puis de son conseil. (Source Journal du Cameroun)

Burundi : Le principal opposant Agathon Rwasa écarté de la course aux législatives

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) du Burundi a rejeté le 31 décembre 2024 toutes les listes des candidats – dont celle de l'opposant historique Agathon Rwasa – d'une coalition de partis politiques pour les élections législatives de juin 2025.

Au Burundi, la candidature aux élections législatives d'Agathon Rwasa, l'un des principaux opposants, a été rejetée, mardi 31 décembre, par la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Et l'ancien président du Congrès national pour la liberté (CNL), dont il a été évincé en mars 2024, n'est pas le seul dont la candidature a été refusée. (Source RFI)

Tchad : Un rapport électoral préliminaire remis aux autorités

Le Ministre d’État, chargé des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, a reçu ce jeudi 2 janvier 2025 une délégation de représentants de quatre missions internationales d’observation électorale, a appris APA. Ces missions ont présenté leur rapport préliminaire sur le scrutin groupé du 29 décembre 2024 dont les résultats provisoires sont attendus le 15 janvier 2025.

Composées de 25 observateurs internationaux issus de la Diaspora africaine en Europe et de divers pays africains, ces missions étaient dirigées par des figures de renom. Parmi elles, Dr Zalikatou Diallo, ancienne première vice-présidente de l’Assemblée nationale de Guinée et ancienne ministre, ainsi que Aissata Daffé, ancienne ministre et députée au Parlement de la Cédéao. Elles étaient également accompagnées d’Amoikon Eba Jean Kouadjaman, expert en gestion de conflits, et d’Edem Kodjo Komlan, aumônier et juge de paix. (Source apanews)

Côte d’Ivoire : Depuis l’exil, Guillaume Soro dévoile son ambition présidentielle pour 2025

Exilé depuis six ans, Guillaume Soro, ancien Premier ministre et président de l’Assemblée nationale ivoirienne, a affirmé sa volonté de se présenter à l’élection présidentielle de 2025. Lors d’une rencontre en ligne avec ses partisans le 31 décembre 2024, il a déclaré avoir conçu un programme de gouvernement et un projet de société destiné à redresser la Côte d’Ivoire.

Se disant « particulièrement heureux » de renouer avec ses soutiens après une période de silence, M. Soro a affirmé que son exil l’a renforcé. « Je suis plus déterminé que jamais à servir mon pays », a-t-il souligné, ajoutant que sa place n’était ni en Asie ni en Europe, mais bien en Côte d’Ivoire, près de la tombe de ses parents. (Source Beninwebtv)



Gabon : Le Gén. Oligui Nguema promet le respect strict du chronogramme de la Transition

Pour la deuxième année consécutive depuis la prise du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est adressé à ses compatriotes, dans le cadre du discours marquant l’entrée dans une nouvelle année. Un discours à la fois de bilan de l’année écoulée, mais aussi d’engagements, à l’instar de la promesse du respect du chronogramme de la Transition.

La détermination des militaires de sortir rapidement de la Transition n’a jamais fait de doutes. En effet, depuis le 30 août 2023, le pays a connu des avancées importantes dans sa transition, relativement à plusieurs pays africains qui ont connu des coups d’Etat militaires, dont la dernière avancée tient à la convocation du corps électoral en vue de la révision de la liste électorale. (Source GabonMediaTime)

Campagne électorale aux Comores : Promesses, priorités et visions des candidats

À travers la campagne électorale en cours, des candidats indépendants et du parti au pouvoir, la Convention pour le renouveau des Comores (Crc), interrogés, mettent en avant des propositions qui visent à améliorer les conditions de vie des Comoriens tout en répondant à des attentes de plus en plus pressantes.

A moins de deux semaines de la clôture de la campagne électorale, l’on note d’un côté, que la majorité des candidats indépendants ne semblent pas disposer de moyens traditionnels de campagne tels que des meetings, des quartiers généraux ou des supports de communication. Toutefois, ils parviennent tout de même à propager leurs idées et leurs programmes. (Source Alwatwan)

La Marocaine Khadija Bendam nommée 1ère vice-présidente du Conseil International des Sociétés Nucléaires

Mme Bendam, représentante de "Women in Nuclear-Global", devient ainsi la première femme à occuper ce poste prestigieux au sein de l'INSC, qui représente plus de 80.000 professionnels du secteur. Le mandat de l'experte marocaine durera pendant un an, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale du Conseil, prévue à Vienne en même temps que la 69e conférence générale de l’Agence internationale de l'énergie atomique (IAEA).

"C'est une merveilleuse opportunité de servir, d'influencer et de contribuer à la croissance et au succès de l'INSC", a indiqué Mme Bendam. Ce poste, confié à une Marocaine, témoigne du leadership et de l'influence croissante du Maroc tant au niveau national qu'international, a-t-elle soutenu, notant qu'il permet également de renforcer le rayonnement du Maroc à l’échelle régionale et mondiale. (Source Lematin.ma)