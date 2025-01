Madagascar: Toliara - Record de coupure de courant

Il n'y a pas un seul jour sans que Toliara ne connaisse des délestages ou des coupures de courant. Celle de la journée d'hier a été intense.

La cité du soleil a vécu sa plus longue coupure de courant depuis six mois. Dans la journée d'hier, le courant a été coupé pendant près de douze heures, de 6h du matin à 19h. Sous une chaleur intense de 40 degrés ressentis, les quarante-et-un fokontany de la ville de Toliara sont restés impuissants face à l'annonce de la Jirama Toliara. Cette dernière explique que les camions transportant le fuel pour la centrale thermique d'Andranomena rencontrent des pannes quelque part sur la RN7, et l'approvisionnement des groupes est ainsi suspendu jusqu'à l'arrivée des camions.

«La remise progressive des départs de courant dépendra de l'arrivée des camions citernes prévue vers 18h», a annoncé la Jirama Toliara hier dans la matinée. La centrale solaire de 2,9 MW de production énergétique ne semble pas être tout à fait utile en raison de son caractère hybride avec la centrale thermique. Elle peut pourtant assurer 50 % des besoins énergétiques journaliers de Toliara en cette période de plein soleil. Quelques quartiers ont ainsi pu survivre pendant la journée d'hier, mais pas longtemps.

Saint-Sylvestre

De telles longues coupures pour les six départs de courant répartis dans la ville de Toliara n'ont pas eu lieu depuis près de six mois, hormis les délestages quotidiens décidés par la Jirama depuis des années. Les raisons d'alors étaient basées sur l'attente de pièces de rechange depuis l'étranger. L'approvisionnement en électricité a été très perturbé. Les explications classiques sur les coupures volontaires du courant tournent autour des pannes quotidiennes des machines de production de la société Enelec, dont un sur trois groupes assure la production.

Les raisons avancées sont également «le vent du sud» qui abîme le matériel, les vols de câbles et tuyaux enregistrés surtout dans la commune rurale de Betsinjaka, l'insuffisance de fuel pour les groupes. Les véritables raisons des coupures, comme les clauses du contrat non suivies par la Jirama et ses prestataires comme l'Enelec, ou les factures impayées, ne sont jamais abordées, même lors des passages de ministres de l'Énergie à Toliara.

Lors de la Saint-Sylvestre, le délestage annoncé de 18h à 22h concernait surtout les départs numéro 2 et 3, incluant les quartiers du centre ville, Tsianaloka, Besakoa, Radio Siteny, Betela, Andaboly, la rue du marché, Tsenengea. Cela a quelque peu dérangé l'organisation de certains fêtards. La chaleur n'a pas donné raison aux restaurants, aux organisateurs de fêtes et spectacles, aux réveillons dans les églises et aux familles restées à la maison.