Madagascar: Jeune Chambre Internationale - Une nouvelle année, un nouveau bureau

Les jeunes Antsirananais, regroupés au sein de la Jeune Chambre Internationale (JCI), ont terminé l'année 2024 en beauté. Ils ont procédé à une passation de collier entre les présidents sortant et entrant au cours d'une soirée organisée, samedi, à l'Hôtel Kartiffa. Pour donner un éclat à cet événement, un programme très varié et festif a été organisé afin que ce rassemblement soit un moment de partage et d'inspiration pour tous.

Cette passation de collier est un moment symbolique et chargé de significations. C'est un rite de passage, une tradition profondément ancrée dans l'esprit de l'organisation, où la responsabilité, l'engagement et l'esprit de leadership sont au coeur de l'échange. Ce moment marque la fin d'un mandat et le début d'un autre, une transition qui incarne la continuité, la vision partagée et l'évolution constante des projets de la JCI.

Chaque année, les membres de chaque organisation locale se rassemblent pour célébrer les réalisations accomplies pendant l'année écoulée et préparer l'avenir, sous la direction d'un nouveau président élu pour prendre la relève.

L'ambiance était festive. Tout a débuté par l'intronisation des nouveaux membres. Elle a été suivie du discours du président sortant Fotsy Romeo, qui a récapitulé les réalisations de l'année 2024. L'événement a été aussi une opportunité pour les jeunes d'en savoir plus sur le fonctionnement du club.

La cérémonie de passation du collier s'est déroulée en présence des membres, des sénateurs et aînés Jaycees, des invités, des anciens présidents de la JCI. Il s'agissait d'un instant de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à la réussite, mais aussi une occasion de rendre hommage à l'esprit d'équipe et à l'implication des membres. Tout s'est terminé par un événement exceptionnel marquant la passation de collier de la JCI Antsiranana, qui symbolise la transition du mandat 2024 au mandat 2025.

Le collier, symbole de l'autorité et de la responsabilité du président, est remis à son successeur, dans un geste empreint de respect et de gratitude. Ce n'est pas seulement un bijou, mais un insigne de la mission qui attend le nouveau leader : celle de guider les membres, de fédérer les énergies et de porter les projets de la JCI avec enthousiasme et détermination. C'est pourquoi, moment phare de la soirée, le président sortant Fotsy Romeo a transmis le collier à la présidente entrante Mélissa Martina Manitriavy.

Cette dernière a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'action aux membres et pour oser le changement, incarnant l'avenir de la JCI. « Je m'engage à poursuivre l'oeuvre de mon prédécesseur, tout en apportant ma propre touche et mes idées innovantes. Et j'ai tenu aussi à lancer ma vision, mes objectifs pour l'année à venir, et mes projets pour continuer à faire grandir la JCI, tant au niveau local qu'international », promet la nouvelle présidente, très déterminée.