Madagascar: RN13 / Quid du tronçon Ihosy - Betroka - Ambovombe

La réhabilitation de la RN13, essentielle pour relier Ambovombe à Tolagnaro, progresse lentement, avec seulement 65 % des travaux achevés entre Androy et Anôsy.

Le président de la République, Andry Rajoelina, a annoncé dans son discours de voeux à la Nation, le 31 décembre dernier, que la réception de la RN13 reliant Ambovombe à Tolagnaro sera organisée cette année. En effet, selon les détails émanant du ministère des Travaux publics, les travaux de réhabilitation des 148 km reliant la région Androy à la région Anôsy sont actuellement achevés à 65 %. La réception définitive est ainsi prévue pour le mois de septembre de cette année. Mais ce n'est qu'une portion de la RN13. Qu'en est-il des 383 km reliant Ihosy à Betroka et Ambovombe, qui font bel et bien partie de la RN13 ?

Lors du colloque régional pour le développement du Sud, organisé à Tolagnaro les 9, 10 et 11 juin 2021, il a été question de « changer le cours de l'histoire » par la réhabilitation, entre autres, de la RN13 et la considération des systèmes d'approvisionnement en eau pour la région Androy. Le président de la République a proposé lors de ce colloque que la portion Ihosy-Betroka-Ambovombe soit réhabilitée sous forme de Haute Intensité de Main-d'oeuvre (HIMO), mobilisant plus de cinquante mille hommes. Ce qui n'a pas été techniquement et financièrement faisable. Et le projet est resté en suspens.

Parcours

En mai de l'année dernière, le ministère des Travaux publics a entamé des travaux sur les points noirs, comme à l'entrée de Kalamainty à Ihosy, à l'entrée et à la sortie de Betroka. On constate en effet des terrassements sur un total d'à peu près 20 km entre Kalamainty et Betroka, sur une distance totale de 131 km. La réfection a été assurée sous financement propre interne de l'État (RPI). La réhabilitation inclut le terrassement en apportant des matériaux sélectionnés et en mettant en place des dalots et des radiers.

La piste en terre reliant Betroka à Isoanala, Beraketa, Andalatanosy, Antanimora et Ambovombe n'a pas été touchée. Il n'est possible d'assurer le transport de personnes qu'à bord des camions transformés en car-brousse, vu l'état de la route en piste en terre « rouge », les bosses cahoteuses et les grosses pierres parsemées. La Route nationale est devenue désertique, vu qu'il y a peu d'activités économiques en raison de l'insécurité, alors que la localité est riche en arachides et oignons, entre autres.

Les accidents sont devenus presque classiques, avec dernièrement la perte de sept personnes à bord d'un camion transporteur à l'entrée de Betroka, le 28 novembre 2024. Effectuer un voyage vers Ambovombe et Tolagnaro est devenu un véritable parcours de combattant. Il faut compter au minimum trois jours non-stop si le voyage part d'Antananarivo.