Madagascar: Pétanque/Saison 2025 - Quatre mondiaux au programme

La Fédération Sport Boules malgache compte participer à quatre sommets mondiaux au cours du deuxième semestre 2025. Le premier est programmé au mois d'aout.

Calendrier chargé. De nombreuses sorties internationales figurent dans le calendrier de la Fédération Sport Boules malgache (FSBM) durant cette saison 2025. Quatre championnats du monde sont au programme au cours du deuxième semestre.

Madagascar a fait son retour sur la scène internationale, avec plein de succès, l'an passé, puisque les boulistes malgaches ont brillé aux championnats du monde. Madagascar, grâce à l'exploit impressionnant de Zigle Rakotondrainibe, a décroché le titre en tir de précision et la triplette a, pour sa part, ravi la médaille d'argent à Dijon, en début décembre. Cette année, Madagascar pourrait aligner deux équipes au championnat du monde des juniors en début aout à Québec, au Canada.

«La Fédération internationale a modifié la formule de compétition dans le but de respecter le genre. Chaque équipe triplette ne sera plus homogène car il faut, désormais, intégrer une fille dans une équipe de trois et deux filles dans celle à quatre. L'équipe doublette devrait être formée d'un garçon et d'une fille. Nous avons la possibilité de présenter deux équipes et celle qui aura le meilleur cumul de points sera prise en compte», souligne le président de la FSBM, Adrien Julio Edouard Andrianirina.

Ambitions

Les championnats du monde, tête-à-tête, doublette hommes, dames et mixte, se dérouleront à Rome en Italie, au mois de septembre. Et les mondiaux en triplette dames et tir de précision auront lieu en novembre en France. Les membres de l'équipe nationale seront sélectionnés durant les compétitions majeures de la saison.

La FSBM enverra également des représentants au Tournoi passion pétanque française, les 15 et 16 février. « Celle-ci est réservée aux joueurs qui ont des points français. Aussi seuls sept joueurs sont-ils concernés, à savoir Tselonina, Baloty, Nanou, Zigle, Tina Kely, Havana et Racle. Nous pourrons donc aligner deux équipes », confie le président de la FSBM. Au mois de juin, il y aura aussi, comme chaque année, la tournée estivale.

Madagascar réintègre donc les compétitions internationales après la participation aux mondiaux de Dijon, précédés de la tournée estivale. «Nous entamons dès maintenant toutes les procédures pour l'obtention de subventions auprès du ministère de la Jeunesse et de Sports, qui est en train de mettre en place une réforme», précise le patron de la Fédération.