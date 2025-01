Madagascar: Antsiranana - Réveillon arrosé et réjouissances populaires

Les fêtes de fin d'année et du Nouvel An se sont déroulées dans le calme, dans la capitale du Nord. Elles ont été exemptes de tensions notables et d'incidents graves, selon les sources médicales et policières.

La fièvre des fêtes retrouvée. C'est la sensation que l'on sentait chez la majorité des Antsiranais, malgré la cherté de la vie et l'atmosphère pesante de ces derniers jours due aux dernières élections. Ils ont réalisé leur slogan commun : « Ne paniquez pas, ne vous précipitez pas, mais ne soyez pas en retard », quand on se réfère à l'affluence des personnes dans différents endroits de la ville.

Pourtant, la soirée de la Saint-Sylvestre a débuté timidement, mais à partir de 20 heures, les animations ont commencé à gagner du terrain, soit dans les quartiers, soit dans les restaurants et discothèques... Au même moment, d'autres catégories de personnes se sont déjà données rendez-vous sur la Place Foch, devant la commune urbaine d'Antsiranana, cette fois décorée et illuminée. Là où les réveillonneurs se préparaient à accueillir le Nouvel An 2025 dans l'allégresse. Et l'ambiance était au rendez-vous.

Vers 22 heures, l'effervescence a commencé à être vraiment palpable tout au long de la rue Colbert où se trouvent des « night clubs » et restaurants luxueux... Les piétons étaient légions sur cette voie surnommée « rue des riches ». Leur joie d'être ensemble était réelle. Pour célébrer le passage à la nouvelle année, cotillons, champagne, bière, whisky et même huîtres ont été de la partie dans les restaurants qui abritent des soirées spéciales. Dans les bars de quartiers, l'affluence n'avait rien à leur envier, pour ne citer que le Bar Cyrille à Morafeno, « Tsivaly atreky » au Lazaret, le Cheval Blanc à Ambalavola... Et à chaque coin de rue, l'euphorie a été présente à chaque coin de la ville.

À l'approche de minuit, l'excitation est montée. Les tables se sont garnies de mets délicieux, les verres se sont remplis de champagne, de cocktails ou de tout autre breuvage festif. Les rires ont fusé, les conversations se sont animées et, dans l'air, une sensation de fête et d'espoir a flotté. La maison ou le lieu de rassemblement s'est transformé en un espace de convivialité où chacun a attendu ce moment décisif. Les lumières ont scintillé, parfois même des décorations de Noël sont restées allumées illuminant les pièces.

Lorsque l'horloge a approché minuit, tout s'est accéléré. Les gens se sont regroupés, vérifiant anxieusement l'heure sur leur montre ou leur téléphone. Les conversations ont ralenti, et l'attention s'est concentrée sur le passage vers la nouvelle année. Les sourires sont devenus plus larges, les regards se sont illuminés, et l'anticipation est palpable. Ce n'est pas simplement un changement de date, mais un changement symbolique, un rite de passage, un moment de transition où le passé et l'avenir se rencontrent.

Véritable liesse

À minuit, les douze coups ont résonné, la musique s'est estompée. Le décompte a commencé jusqu'au « zéro » final de l'explosion de joie. Les gens se sont embrassés, se souhaitant une bonne année avec des éclats de rire et des congratulations. Les ballons ont volé, les confettis sont tombés, et le cliquetis des verres remplis de champagne s'est fait entendre. C'est un instant suspendu, où le monde entier semble s'unir dans une même célébration de la vie, des espoirs et de nouveaux commencements. Pas loin du « Lapan'ny Tanàna », les feux d'artifice ont illuminé parfois le ciel, ajoutant un éclat visuel à cette explosion de bonheur collectif.

Après une série d'embrassades, toutes les rues d'Antsiranana ont vécu une véritable liesse, atteignant même le record. Mais soudain, dame Pluie a surpris tout le monde, à partir de minuit tapante. Un réveillon arrosé au sens propre comme au figuré. Certes, la situation a découragé ceux qui avaient prévu de festoyer à la belle étoile, mais le mauvais temps n'a pas empêché la plupart à organiser la tradition « coup de klaxon ». Un instant plus tard, plusieurs véhicules et des taxis Bajaj, remplis de passagers, ont circulé dans toutes les artères de la ville sous l'eau.

La place Foch devant l'Hôtel de ville et la rue Colbert ont aussi été envahies par des cris et des hurlements de joie. D'autant plus que l'endroit comptait encore beaucoup de jeunes et d'enfants, même tard dans la nuit. Quant au premier jour de l'année 2025, la fête populaire est avant tout un grand moment de rassemblement. Elle symbolise le renouveau, la joie de vivre ensemble et la promesse d'une année pleine de nouvelles aventures, de rencontres et de rêves partagés. Les mêmes rues ont été investies de passants. La joie se lisait sur tous les visages.

« Ce n'est pas simplement une célébration du passage du temps, mais une occasion de célébrer la vie, l'amitié, l'amour et la solidarité. Et quoi de mieux que de commencer l'année dans une telle effervescence collective, où chaque sourire, chaque rire et chaque geste devient la promesse d'une année pleine d'espoirs et de belles réalisations », affirme Jaomarina, un notable de la ville, au cours d'une promenade familiale.