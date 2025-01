Maroc: Es-Semara - Plus de 4.200 ménages bénéficiaires du programme de recasement des habitants des bidonvilles

Es-Semara — Quelque 4.278 ménages ont bénéficié du programme de recasement et de relogement des habitants des quartiers bidonvilles "Rbieb" et "El Gouiez" dans la province d'Es-Semara.

Ce programme qui consiste à la remise de logements et de lots de terrain viabilisés au profit des ménages concernés, a pour but d'améliorer le paysage urbain, de faciliter l'accès à tous les services de proximité, et de déclarer Es-Semara une ville sans bidonvilles, selon des données fournies, jeudi, par la province d'Es-Semara.

Mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 532 millions de dirhams (MDH), l'opération de relogement et de recasement a également pour objectif d'améliorer les conditions et le cadre de vie des familles, et de résorber le déficit de logements dans le milieu urbain, précisent ces données présentées lors d'une visite de terrain effectuée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le gouverneur de la province d'Es-Semara, Brahim Boutoumilate, et les élus.

Dans ce cadre, des moyens logistiques et humains ont été déployés pour procéder à la démolition de quelque 3.724 habitats insalubres étalés sur une superficie totale de 317.778 m².

S'inscrivant dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, ce projet fait l'objet d'une convention de partenariat multipartite entre la Direction générale des collectivités territoriales (219,45 MDH), le ministère de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville (232,75 MDH), l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud (66,50 MDH), et le Conseil provincial d'Es-Semara (13,30 MDH).

Par la suite, le wali et la délégation l'accompagnant ont suivi des explications sur le taux d'avancement des travaux de réalisation de la seconde tranche du programme de recasement des habitants des quartiers bidonvilles "Rbieb" et "El Gouiez" au Nord de la ville qui a atteint environ 25 %.

Faisant l'objet d'une convention multipartite, ce projet qui consiste à viabiliser un nouveau lotissement pour un investissement global de plus de 260 MDH, sur une superficie de 24,38 Ha, porte sur l'équipement de 1.089 lots de terrains, dont le maître d'ouvrage délégué est la société Al Omrane Al Janoub.

Pour garantir le succès de cette opération, des comités ont été constitués pour assurer un suivi rigoureux de la réalisation de ces logements, afin de garantir leur qualité ainsi que celle des infrastructures, et de s'assurer qu'ils soient livrés dans les délais fixés conformément aux calendriers convenus.