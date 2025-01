Maroc: Le 18e Trophée Maroc Equestre, une célébration des meilleurs cavaliers marocains (organisateurs)

Rabat — Le président du Trophée Maroc Equestre, Badr Fakir, a affirmé, jeudi à Rabat, que la 18e édition, prévue le 11 janvier sous le thème "Le Galop des Etoiles... Les anneaux du succès", est une célébration des meilleurs cavaliers marocains dans toutes les disciplines équestres.

S'exprimant en conférence de presse consacrée à la présentation de cette édition, M. Fakir a indiqué qu'il s'agit également d'un hommage aux cavaliers et aux chevaux pour leurs performances qui honorent le Maroc aux niveaux arabe, continental et international, ainsi qu'à tous les intervenants qui contribuent au développement et au rayonnement de l'équitation.

Il a souligné que les exploits réalisés par les cavaliers marocains dans les différentes compétitions sont le fruit du travail acharné et des efforts déployés par le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, qui accompagne les réalisations de tous les champions et leur offre toutes les conditions pour développer leur performance.

M. Fakir, également directeur général de la FRMSE, a noté que le Trophée Maroc Equestre rendra hommage cette année, en plus des cavalières et cavaliers qui ont brillé sur la scène nationale, aux champions qui ont participé aux Jeux olympiques de Paris 2024, permettant ainsi au Maroc de prendre part à toutes les disciplines équestres lors des JO, à savoir le dressage à Londres en 2012, le saut d'obstacles à Rio en 2016, le dressage et le saut d'obstacles par équipes à Tokyo en 2020 et le concours complet à Paris en 2024.

Il a fait remarquer qu'à l'instar des précédentes éditions, des personnalités du monde de l'art, de la culture et du sport, prendront part à la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs dans les différentes catégories.

A cette occasion, le président du Trophée Maroc Equestre a présenté le jury de la 18e édition, présidé par la cavalière Nadia Doghmi et composé de Jilali Erguig, Moqaddem d'une sorba de Tbourida, et de Samira Bennani, pionnière des courses automobiles à l'échelle arabe et africaine, qui va départager les 46 cavaliers en lice dans dix catégories.

Cette conférence de presse s'est déroulée en présence de Noor Slaoui, première cavalière à représenter le Maroc et le monde arabe au concours complet d'équitation aux JO de Paris, et du Moqaddem Charaf El Bahraoui dont la sorba s'est adjugée le titre de la 7è édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, lors du Salon du cheval d'El Jadida 2024.