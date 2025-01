Afrique du Nord: Entretiens téléphoniques entre M. Attaf et ses homologues de Tunisie, de Mauritanie et de Libye

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a eu, jeudi, des entretiens téléphoniques avec ses homologues de la République tunisienne, de la République islamique de Mauritanie et de l'Etat de Libye, indique un communiqué du ministère.

"Lors de ces entretiens, le ministre d'Etat a présenté ses voeux à ses frères à l'occasion du Nouvel An, leur souhaitant santé et bien-être et davantage de prospérité, de progrès et de complémentarité aux peuples de la région du Maghreb", précise la même source.

Ces échanges téléphoniques ont permis de présenter aux pays maghrébins frères le programme d'action de la présidence algérienne du Conseil de sécurité des Nations Unies durant le mois de janvier et de se concerter sur plusieurs questions politiques d'intérêt commun.

A cette occasion, "les ministres des Affaires étrangères des pays maghrébins frères ont échangé leurs voeux du Nouvel An avec le ministre d'Etat et exprimé leur plein soutien à l'Algérie durant sa présidence du Conseil de sécurité, lui souhaitant plein succès dans cette noble mission au service des causes arabes et africaines mais aussi de la paix et de la sécurité dans le monde", selon le communiqué.

Ils ont également salué les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, particulièrement dans la conjoncture internationale actuelle marquée par une intensification des polarisations et des conflits aux plans régional et international, conclut la même source.