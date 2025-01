Madagascar: Cinéma - « L'Amour au présent » sort en salle dans la capitale

L'Amour au présent, un film franco-britannique récemment sorti au Canada et aux États-Unis, et sorti dans les salles françaises le 01er janvier dernier, sera également disponible en salles de cinéma dans la capitale à partir de ce jour.

Cette comédie mêlant romance et drame intitulée We Live in Time, dans sa version originale, est un film franco-britannique réalisé par John Crowley et sorti en 2024. Le film met notamment en scène Andrew Garfield et Florence Pugh en tant que rôles principaux. Il est présenté pour la première fois au Festival international du film de Toronto 2024, en septembre 2024. Puis sort en salle à partir du 18 octobre 2024 aux États-Unis. Il faut attendre quelques mois avant que le film n'arrive en France... et à Madagascar.

Ce film raconte l'histoire d'amour entre Tobias, un homme récemment divorcé, et Almut, une jeune cheffe cuisinière. Sous forme de flashbacks, nous pouvons découvrir leur rencontre, la naissance de leur fille ainsi que la découverte du cancer d'Almut et son combat contre cette maladie. Il sera projeté dès aujourd'hui au Cinepax Madagascar. Hanitra Andria