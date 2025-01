Madagascar: Alimentation - Les repas légers ont la cote après les fêtes

Après les repas copieux et les excès des fêtes qui ont mis à rude épreuve les organismes et l'appareil digestif, en particulier, les repas légers ont la cote depuis hier. Les personnels de santé et les nutritionnistes préconisent des repas riches en fibres et en vitamines, notamment les légumes verts.

C'est ainsi que les brèdes, poireaux, céleri, carottes, épinards et autres courges, constituent les principaux repas indiqués pour les lendemains de fête. Très recherchés sur les marchés de quartier, les brèdes refont des apparitions dans les marmites des ménages. Elles sont cuites avec un peu de viande maigre et beaucoup de bouillon, idéalement sous forme de « romazava » version allégée. Les soupes légères et les veloutés de légumes ou de courges trouvent également preneurs pour un repas léger, peu calorique.

Les fruits sont également préconisés. A consommer nature, idéalement, mais leur consommation sous forme de smoothies ou de salades de fruits, sans sucre ajouté, est également de plus en plus courants. Par ailleurs, il convient de toujours veiller à ce que les repas soient équilibrés. S'y ajoute une bonne hydratation.

Seule ombre au tableau, les prix. Ceux des légumes s'envolent depuis la fin de l'année, et persistent en début d'année. Les fruits, en revanche, n'ont pas connu de hausses soudaines.