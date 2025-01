Afrique de l'Est: Une délégation éthiopienne conduite par le ministre de la défense effectue une visite officielle de travail en Somalie

<strong>Addis Ababa — Une délégation éthiopienne, dirigée par la ministre de la défense Aisha Mohammed Musse et le ministre d'État aux affaires étrangères Mesganu Arga, a effectué une visite de travail en Somalie.

La délégation a eu des discussions fructueuses avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, et a remis un message du Premier ministre Abiy Ahmed au président somalien, selon le ministère des affaires étrangères.

Au cours de la discussion, l'Éthiopie et la Somalie se sont engagées à consolider leurs efforts pour assurer la paix et la stabilité en Somalie et dans la région en général.

En outre, l'Éthiopie et la Somalie ont convenu de collaborer dans le cadre de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM) et de renforcer les relations bilatérales.

Ils ont également convenu de renforcer les échanges de visites et de discussions, de hauts fonctionnaires somaliens devant se rendre prochainement à Addis-Abeba.

Le ministre somalien de la défense, Abdulkadir Mohamed Nur Jama, a exprimé son appréciation et sa gratitude pour les sacrifices et les contributions des forces de défense éthiopiennes au maintien de la paix en Somalie.

Dans ses remarques, la ministre de la défense, l'ingénieur Aisha Mohammed, a souligné l'engagement de l'Éthiopie à contribuer à la paix et à la stabilité en Somalie.

Elle a également souligné que la lutte contre le terrorisme est un domaine clé de la coopération entre les deux nations.

Le ministre d'État aux affaires étrangères, l'ambassadeur Mesganu Arga, a souligné l'importance commune de la paix en Éthiopie et en Somalie et a insisté sur l'importance de veiller à ce que les conflits n'entravent pas les programmes de développement des deux pays.

L'ambassadeur Mesganu a également souligné la nécessité de relever rapidement les défis en matière de sécurité et de se concentrer sur le développement en renforçant la coopération entre les deux nations.

Il convient de rappeler que la semaine dernière, une délégation somalienne conduite par le ministre d'État aux affaires étrangères, Ali Mohamed Omar, s'est rendue en Éthiopie et s'est entretenue avec l'ambassadeur Mesganu Arga, renforçant ainsi la coopération en cours entre les deux pays.