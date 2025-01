Ethiopie: La rénovation du Palais national est un symbole de créativité et de partage des objectifs - Vice-Premier ministre

<strong>Addis Ababa — Le vice-premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné que le palais national restauré n'est pas une relique du passé, mais un phare de la créativité, de la coopération et de l'objectif commun.

Le vice-premier ministre, accompagné d'artistes, d'universitaires, de personnalités publiques et d'autres membres de la communauté, a visité hier soir le musée rénové du palais national.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a souligné que le musée est un lieu où l'histoire vit et inspire.

"L'histoire n'est pas une plainte, c'est une leçon. Elle devrait toujours l'être, et pas seulement occasionnellement", a révélé M. Temesgen.

Il a ajouté que, rénovée pour préserver son essence, elle montre comment nous avons transformé notre richesse naturelle pour qu'elle profite à tous, et pas seulement à quelques-uns.

Des érudits, des artistes et des dirigeants ont exploré ses histoires, qui nous rappellent qu'il faut se concentrer sur l'unité et inspirer la fierté malgré les cicatrices de l'histoire, a indiqué le vice-premier ministre.

"Ce musée est une muse pour les artistes, un guide pour les chercheurs et un héritage soutenu par la communauté des affaires. Il n'est pas une relique du passé, mais un phare de la créativité, de la coopération et de l'objectif commun".

Il a ajouté que, plus qu'un musée, il s'agit d'un tableau de notre parcours collectif, qui nous rappelle que le but de l'histoire est de nous guider vers l'unité, et non vers la division.

Si chaque nation porte ses cicatrices, la véritable force réside dans les histoires qui guérissent, unissent et inspirent la fierté, a souligné M. Temesgen.

Le palais national nouvellement restauré devrait jouer un rôle essentiel dans l'avancement du plan sectoriel de l'Éthiopie en matière de tourisme, qui donne la priorité au patrimoine culturel en tant que moteur de la croissance économique, a-t-on appris.

S'appuyant sur le succès du parc Unity et sur la demande croissante d'attractions urbaines, le palais national attirera des touristes nationaux et internationaux et devrait stimuler les revenus des entreprises locales et la création d'emplois dans l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme.

Les sites historiques et culturels comme le palais national jouent un rôle essentiel dans le développement urbain et l'amélioration de l'image de l'Éthiopie dans le monde.