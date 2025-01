Ile Maurice: Soogrim Pydatalli confie son insupportable douleur face à l'absence de son fils

Cela fait plus de deux semaines maintenant que Danish Pydatalli, un habitant de Petite-Cabane, Camp-de-Masque-Pavé, âgé de 23 ans, est porté disparu, étant tombé à la mer alors qu'il se trouvait sur le paquebot de croisière Vision of the Seas en plein océan Atlantique. Le jeune homme avait pris de l'emploi comme barman pour le compte de la compagnie Royal Caribbean et avait quitté Maurice le 5 décembre. Il a été rapporté disparu le mardi 17 décembre.

Danish s'est-il jeté à l'eau ou est-il tombé ? Ses proches perdent l'espoir de savoir ce qu'il s'est vraiment passé le jour où le jeune homme a disparu. Leur communication étant strictement limitée avec la compagnie américaine, c'est avec le coeur meurtri que Soogrim Pydatalli partage le chagrin d'avoir perdu son seul fils. Âgé de 57 ans, ce père de deux enfants, Danish et sa soeur, n'arrive toujours pas à faire son deuil et dit qu'il n'y arrivera jamais. «Enn zanfan met enn zepol kan so papa/ mama ale (mor), li normal. Be pa ki enn papa ki bizin get so zanfan al avan li, li inposib. Pa kapav explike. Pann trouve ziska ler ki finn ariv li.»

En cette période festive, il se remémore de nombreux partages, dont les sessions de prières communes, qu'ils ont eus, son fils et lui. «Mo garson pa ti pe amenn okenn move lavi. Nou ti touletan ansam.» Ayant perdu son père alors qu'il n'avait que neuf ans, Soogrim raconte qu'il a toujours eu à coeur le bonheur et le bien-être de ses enfants et de sa famille. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que devoir accepter que l'un d'eux ne soit plus là est inconcevable pour lui. «Depi mo ena nef-an mo pa inn gagn sa lamour papala. Le 6 septam mo papa ti mor. Aster mo garson. Mo pou aret ena lamour mo zanfan. Mo tifi demin fini marye ale, ki sannla ki pou get nou?»

Le temps s'est comme figé chez la famille Pydatalli. 2025 a été accueillie avec le triste espoir d'un miracle ou d'un quelconque dénouement. «Namaskaram, ki manier zot korek, tout korek?» Ces mots résonnent encore dans les oreilles de ce père abattu. Ils sont ceux que lui ont prononcés Danish la veille de sa disparition. Il avait promis à sa soeur de lui acheter une voiture et en était à son troisième contrat de travail en mer. Mais le père est quasiment sûr qu'il ne rentrera plus jamais chez lui.