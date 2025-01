Ile Maurice: 2025 s'annonce déjà chargée d'émotions pour bien des familles au pays

Une mère qui retrouve sa fille d'un an en sang alors qu'elle travaillait à quelques maisons de là à Petite-Rivière. Un père qui perd son unique fils dans des circonstances encore floues dans l'océan Atlantique. Une mère et son fils qui meurent le même à Rivière-du-Poste. Triste début d'année...

Le départ tragique de la petite Cataléa Nalathumbee

Maurice s'est réveillé au matin du 1eᣴ janvier avec un drame qui a secoué Résidence Richelieu, à Petite-Rivière. Cataléa Nalathumbee, une fillette âgée de seulement un an, y a perdu la vie après avoir été sauvagement agressée. Le suspect est Josian Sylvio Edmond, connu comme Touloutte, un présumé toxicomane qui habite la même localité, âgé de 42 ans.

D'après le témoignage d'Anoushka, la maman de la victime, sa petite Cataléa Nalathumbee a été battue par Josian Sylvio Edmond alors que ce dernier se trouvait sous l'influence de drogues chimiques. Effondrée par la perte de son bébé, la jeune femme, qui se dit désemparée, revient péniblement sur les événements qui se sont produits mercredi matin. Elle raconte qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, à seulement quelques maisons de la sienne, lorsqu'elle a entendu des gens hurler dans la rue. Loin de s'imaginer que les cris étaient ceux de ses voisins horrifiés par ce qui venait d'arriver à sa fillette, Anoushka a vu son monde s'écrouler lorsqu'elle est allée s'enquérir de la situation.

«C'est ma tante qui s'occupe de ma fille lorsque je me rends à mon travail. Cataléa dormait encore quand je l'ai laissée ce matin-là. Je suis bonne à tout faire et je me trouvais dans une maison, dans la même ruelle que la nôtre, quand j'ai été alertée par les cris des voisins. Monn galoupe mo'nn al gete, mo'nn trouv dimounn plin divan kot mwa. Ler mo'nn rantre, mo'nn trouv mo tifi anba. 1 an li ena... So latet inn kraze, enn ta disan partou. Partou ti ena disan, partou... Lerla bann dimounn dan lakaz-la dir mwa Touloute sa, Touloute, linn fim simik pa kone ki linn gagne, linn kraz partou ek linn pil so lipie lor li, linn bat li.» L'agresseur présumé, précise Anoushka, serait un sans domicile fixe qui aurait été recueilli et qui se faisait héberger jusque-là par la propriétaire à qui elle loue, elle-même, sa maison.

«Mo leker fermal»

Le matin du mercredi 1er janvier, ce sont des policiers du poste de police de Petite-Rivière qui ont conduit la petite Cataléa et sa maman à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, vers 10 h 30. Malgré leurs efforts, l'enfant a été déclarée morte par le médecin à son arrivée sur place et une autopsie pratiquée par la Dr Shaila Jankee-Prasad, dans l'après-midi, a révélé que Cataléa avait succombé à des blessures crânio-cérébrales, confirmant, selon la médecin légiste, la thèse d'un acte malveillant.

Selon nos informations, Josian Sylvio Edmond n'est pas inconnu des services de police. Désormais accusé du meurtre de cette innocente enfant, le toxicomane a été arrêté par les enquêteurs et placé en détention. Il a comparu devant la Bail and Remand Court hier sous une accusation provisoire de meurtre et a été reconduit en cellule jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal.

Anoushka réclame un message fort de la justice à l'encontre de l'agresseur de Cataléa car sa fille n'était qu'un bébé. À un an, on ne peut être victime d'une telle barbarie, selon elle. «Mo anvi misie-la peye. Enn zanfan 1 an sa, li pa konpran nanye li. Ou pa kapav konsom tou kalite nisa apre ou vinn tir ou plezir lor enn zanfan inosan. Ki linn konpran dan so lavi? Apel sa dominer sa, mo leker fermal. Li linn fim simik, linn gagn enn kriz, mwa mo ti pe travay, li trap mo zanfan li bate li touye.» Pleurer le départ de son enfant dans des circonstances aussi tragiques, pire encore, à l'aube d'une nouvelle année, alors que l'on s'était préparé à le voir grandir, révolte et exige que justice soit rendue dans de plus brefs délais.