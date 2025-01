Madagascar: Rachel Ratovo - Chanteuse à multiples facettes

Accompagnatrice, animatrice, jury de concours musicaux, maître de cérémonie et grande sportive, autant de casquettes pour Rachel Ratovo mais c'est surtout sur sa carrière musicale qu'elle veut mettre le point focal.

Bien connue à Antsirabe et dans le monde du jazz, elle prévoit de se focaliser sur sa musique et compte sortir ses propres compositions cette année. Enseignante de profession, elle a allié la musique, tout comme le sport, à son quotidien depuis son enfance. D'autant plus qu'elle a grandi à Antsirabe, le berceau de la musique malgache, c'est en toute légitimité que la chanteuse qu'elle est aujourd'hui se trouve sur presque toutes les scènes de la Grande île.

Par ailleurs, pour la fin de l'année, elle a animé la soirée au Valahara Café Antsirabe. Pour Rachel, la musique est une affaire familiale. Née d'une leader de chant latine et d'un musicien, elle a fait ses premiers pas avec l'orchestre de son oncle Ralila. Si le talent se transmet de génération en génération, ses premiers pas sur la scène remontent à l'école primaire et à l'église comme bon nombres de jeunes talents.

Mais bien plus qu'une passion, la musique a pris une envergure dans son emploi du temps jusqu'à intégrer le groupe d'orchestre de son oncle. « Pour moi, la formation musicale de Ralila m'a permis de me surpasser. À force de travail et de persévérance, et bien sûr le mentorat de ma famille, en particulier mon oncle, cela a forgé mon endurance en tant que performeuse et amélioré ma musique en tant que chanteuse », relate-t-elle lors d'une interview.

Si elle a acquis une base solide de musique classique, elle a travaillé sur des compositions de comédies musicales dont « Tritriva » et « Ny fora » dans les années 70 pour le compte de l'Alliance française. Son grand amour pour la diva Whitney Houston n'est un secret pour personne, par ailleurs, elle a déjà rendu hommage à son artiste préféré lors de soirées et de cabarets à plusieurs reprises.

Si son défunt mari était un as de la guitare, Rachel quant à elle jongle entre plusieurs instruments. Mise à part sa voix, elle tâtonne également au piano, à la guitare, pourtant c'est sa maîtrise de la batterie qui impressionne les spectateurs. Actuellement, elle se met au saxophone pour élargir ses horizons.

« Pour moi, apprendre d'un instrument me permet de m'épanouir. Même à mon âge, apprendre est toujours possible, contrairement à ce que disent les gens. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose, et c'est valable quelque soit le domaine, tant que la passion est là et que l'on se donne le moyen d'y arriver, à travailler et y consacrer du temps, c'est toujours jouable ». Si avant, elle encadrait beaucoup de jeunes talents, y compris ses enfants, elle veut dorénavant se pencher sur ses propres projets. « J'ai déjà plusieurs compositions mais j'ai toujours privilégié d'autres projets surtout les animations musicales, mais je pense sortir quelques chansons de mon cru cette année », raconte-t-elle. Aidée de ses enfants, qui sont musicien, compositeur de musique de film et réalisatrice, elle prendra le temps de peaufiner ses titres, travailler dessus et laisser sa musique la porter, mais avant la sortie d'un album ou d'un opus, c'est souvent sur scène que Rachel dévoile son univers musical entre le jazz et la musique du terroir malgache.