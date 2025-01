Madagascar: Fête de Nouvel An - Six décès et 272 consultations recensés à l'HJRA

Les festivités de fin d'année ont laissé un bilan lourd à Antananarivo, selon les données fournies par le Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA).

Durant la Saint-Sylvestre et le jour de l'An 2025, le service des urgences de l'hôpital a enregistré six décès et 272 consultations. Le rapport d'activité de l'Unité de Soins de Formation et de Recherche (USFR) des urgences chirurgicales révèle que, du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, 229 pastients ont été reçus en consultation. Parmi eux, 22 ont dû être hospitalisés pour des soins plus intensifs. Les causes des consultations sont variées : 112 sont liées à des accidents à responsabilité civile et 34 à des accidents de la route. Malheureusement, quatre des patients concernés par ces accidents n'ont pas survécu.

Parmi les incidents les plus tragiques, un accident mortel impliquant un scooter a eu lieu sur la rocade de Tsarasaotra. Le conducteur du deux-roues est décédé sur le coup, tandis que son passager, grièvement blessé, a succombé à ses blessures à l'hôpital. Les deux corps ont été transférés à l'HJRA. Selon les premières informations, les accidents de deux-roues sont particulièrement fréquents dans les bilans routiers. Outre les deux-roues, les accidents impliquant des taxis-brousse ont également été signalés, augmentant la gravité des statistiques.

Bagarres et excès d'alcool

Les urgences ont aussi reçu plusieurs civils blessés dans des bagarres, souvent alimentées par une consommation excessive d'alcool. La majorité de ces victimes souffrent de blessures légères à graves et ont été prises en charge par le personnel médical de l'hôpital. Ce lourd bilan met en lumière les dangers des festivités mal encadrées et des comportements imprudents, notamment sur les routes. Les autorités locales et les services de santé appellent à une prise de conscience collective afin de prévenir ces tragédies à l'avenir. Le CHU JRA reste toutefois mobilisé, en témoignant de sa capacité à gérer un afflux important de patients malgré les circonstances.